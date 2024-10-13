|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 02 сер, 2025 18:50
ramzes4 написав:
Воу-воу, снятие наличных 20к в месяц по Выгоде действует.
знаю. мав на увазі шо по блеку 50, а по вигоді 20. щоб не думали що без змін. а так да, 3 крелитно-дебетових картки по 20к кожна вистачає
-
24589
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 02 сер, 2025 19:11
Visky написав:
Може переказ надійшов лише в пн?
в житті не робив жодного СЕПу, все через банкомат або касу
до речі, може хтось підзабув, в 2017р Альфа(Сенс) зараховувала гроші на рахунок на протязі 3х годин( в той час Приват за 5хв),
у мене по факту вийшло 6 годин, дав в касу 5к дол (це була п'ятниця до 1200(відділення на Ланжеронівській), сказали відкриття депо у додатку, погуляв по Дерибасівській, ще десь-3 години минуло, дивлюсь в мобілку-не бачу коштів на рахунку, повернувся у відділення, в чому справа? бла-бла
гроші зайшли десь після 17.00
відкрив депозит- зарахували датою з понеділка
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12613
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3323 раз.
- Подякували: 3340 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 02 сер, 2025 19:13
в понеділок нова облігація-первинне розміщення до 14/10/2026
бачу що військова 5000шт
відсоток 16,25-16,35%
виплата купона:
15.10.2025
15.04.2026
14.10.2026
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12613
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3323 раз.
- Подякували: 3340 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 02 сер, 2025 20:22
Нагадайте, будь ласка. Якщо поповнювати ICU з його кабінету карткою через портмоне, то операція - як звичайна покупка 6211?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2741
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 02 сер, 2025 21:05
prodigy написав:в понеділок нова облігація-первинне розміщення до 14/10/2026
бачу що військова
5000шт
відсоток 16,25-16,35%
виплата купона:
15.10.2025
15.04.2026
14.10.2026
У вівторок (05/08), кількість 5 млн шт.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 365
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 02 сер, 2025 21:07
la9 написав:
Нагадайте, будь ласка. Якщо поповнювати ICU з його кабінету карткою через портмоне, то операція - як звичайна покупка 6211?
Так
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 365
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 02 сер, 2025 21:12
Navegantes написав: prodigy написав:в понеділок нова облігація-первинне розміщення до 14/10/2026
бачу що військова
5000шт
відсоток 16,25-16,35%
виплата купона:
15.10.2025
15.04.2026
14.10.2026
У вівторок (05/08), кількість 5 млн шт.
аукціон так у вівторок,
в понеділок роблю заявки за звичаєм
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12613
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3323 раз.
- Подякували: 3340 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 02 сер, 2025 22:03
prodigy написав:
у мене по факту вийшло 6 годин, дав в касу 5к дол
наскільки пригадую (давно то було) дівчинка-операціоніст казала, що через касу валюту собі можна швидко закинути а можна довго (стандартно)
от для швидкості треба мати із собою валютну картку і дати касиру
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16701
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 1752 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|2415
|
|
|0
|3769
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|7479
|
|