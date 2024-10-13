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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 сер, 2025 10:06
Якщо я продаватиму ОГВЗ у ІБ Привата, як швидко кошти будуть на картці ?
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