|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 сер, 2025 10:06
Якщо я продаватиму ОГВЗ у ІБ Привата, як швидко кошти будуть на картці ?
Додано: Нед 03 сер, 2025 10:52
Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня
Заявку можна подати в вихідний день. Вона буде виконана у найближчий робочий день.
Додано: Нед 03 сер, 2025 10:57
Re: Ринок ОВДП
А куди зникли ОВДП з погашенням у вересні?
Додано: Нед 03 сер, 2025 11:00
Додано: Нед 03 сер, 2025 11:26
|