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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 933934935936
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 10:06

Якщо я продаватиму ОГВЗ у ІБ Привата, як швидко кошти будуть на картці ?
Философ
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 10:52

  Философ написав:Якщо я продаватиму ОГВЗ у ІБ Привата, як швидко кошти будуть на картці ?


Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня
Заявку можна подати в вихідний день. Вона буде виконана у найближчий робочий день.
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 10:57

Re: Ринок ОВДП

А куди зникли ОВДП з погашенням у вересні?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 11:00

  Дюрі-бачі написав:А куди зникли ОВДП з погашенням у вересні?

Знайшли щасливих інвесторів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 11:26

  Дюрі-бачі написав:А куди зникли ОВДП з погашенням у вересні?


Завтра з'являться
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  #<1 ... 933934935936
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