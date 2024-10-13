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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 сер, 2025 10:06
Якщо я продаватиму ОГВЗ у ІБ Привата, як швидко кошти будуть на картці ?
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Философ
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Додано: Нед 03 сер, 2025 10:52
Философ написав:
Якщо я продаватиму ОГВЗ у ІБ Привата, як швидко кошти будуть на картці ?
Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня
Заявку можна подати в вихідний день. Вона буде виконана у найближчий робочий день.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 10:57
А куди зникли ОВДП з погашенням у вересні?
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 03 сер, 2025 11:00
Дюрі-бачі написав:
А куди зникли ОВДП з погашенням у вересні?
Знайшли щасливих інвесторів.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 11:26
Дюрі-бачі написав:
А куди зникли ОВДП з погашенням у вересні?
Завтра з'являться
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Додано: Нед 03 сер, 2025 12:25
Navegantes написав: la9 написав:
Нагадайте, будь ласка. Якщо поповнювати ICU з його кабінету карткою через портмоне, то операція - як звичайна покупка 6211?
Так
А які фінустанови ще не знімають комс за 6211 в рахунок кредліму? Можна в пп, якщо що.
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won
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Додано: Нед 03 сер, 2025 12:53
won написав: Navegantes написав: la9 написав:
Нагадайте, будь ласка. Якщо поповнювати ICU з його кабінету карткою через портмоне, то операція - як звичайна покупка 6211?
Так
А які фінустанови ще не знімають комс за 6211 в рахунок кредліму? Можна в пп, якщо що.
Теж цікаво!
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VASH
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Додано: Нед 03 сер, 2025 13:18
SAndriy1 написав: V2 написав: SAndriy1 написав:
І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю.
Які інструменти з такою дохідністю привернули Вашу увагу?
Написав у ПП
Чи можете і мені написати, будьте ласкаві? Буду вдячний.
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