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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 сер, 2025 19:21
Зверніть увагу на банки у всенародній власності.
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Ой+
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Додано: Пон 04 сер, 2025 09:32
Ой+ написав:Зверніть увагу на банки у всенародній власності.
Всім цікаво ) напишіть в ПП ))
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Додано: Пон 04 сер, 2025 12:22
Unex кредитку вже не заДІЯти з кінця липня?
якось пропустив новину
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emeta
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Додано: Пон 04 сер, 2025 12:32
emeta написав:
Unex кредитку вже не заДІЯти з кінця липня?
якось пропустив новину
Почему нельзя? Лично у меня только OTP SMS из Юнекса последнее время никакие не приходят. Даже для входа в приложение. А так купить оно типа не против.
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moveton
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Додано: Пон 04 сер, 2025 12:48
moveton написав: emeta написав:
Unex кредитку вже не заДІЯти з кінця липня?
якось пропустив новину
Почему нельзя? Лично у меня только OTP SMS из Юнекса последнее время никакие не приходят. Даже для входа в приложение. А так купить оно типа не против.
Это по старой кредитке? Поназывают одинаково..
У меня по старой приходит otp sms, но купить не даёт
Народ пишет, что закрыли возможность покупки с 27.07
Поддержка отвечает платёж не проходит потому, что заборонено банком
только за свои, мол
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emeta
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Додано: Пон 04 сер, 2025 13:01
emeta написав:
Это по старой кредитке? Поназывают одинаково..
У меня по старой приходит otp sms, но купить не даёт
Народ пишет, что закрыли возможность покупки с 27.07
Поддержка отвечает платёж не проходит потому, что заборонено банком
только за свои, мол
Я ХЗ какая из них новая и какая старая. Сейчас обновил приложение и даже зайти в него не могу, чтобы на карты посмотреть потому, что требует кода из SMS. Первого августа при покупке в Дие показывался экран, где нужно было подтвердить по SMS, а дальше йок потому, что SMS не приходит. Ну и ладно, раз даже с SMS купить потом не получается. Значит так я тому Юнексу нужен
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moveton
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Додано: Пон 04 сер, 2025 13:26
Igor Igor написав: SAndriy1 написав: V2 написав:
Які інструменти з такою дохідністю привернули Вашу увагу?
Написав у ПП
Напишіть ще мені будь ласка
Секрет секретних складників мого секретного супу
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Додано: Пон 04 сер, 2025 14:21
greenozon написав:
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Невеличкий пост про нікому не потрібні валютні ОВДП.
Приват не виставив вівторкові, сенс нема ніяких.
Налітай розбирай
в Сенс додали 541ий ісін, баксову бумагу!
4%
1023.37$
вангую розберуть як гарячі пиріжки ))
Зараз є 4 випуски пиріжечків у сенсі.
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Ой+
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Додано: Пон 04 сер, 2025 14:31
Ой+
4% - не така вже й погана дохідність з огляду на середньозважену ціну попереднього аукціону 4,17%. Не треба нічого вигадувати, вангувати, жодних нервів, якщо є достатня кількість для придбання.
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Додано: Пон 04 сер, 2025 15:04
SAndriy1 написав: V2 написав: SAndriy1 написав:
І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю.
Які інструменти з такою дохідністю привернули Вашу увагу?
Написав у ПП
Напишите и мне пожалуйста в ПП
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