❗️Глобус вводить комісію 4% на купівлю ОВДП через сторонні сервіси за рахунок кредитних коштів.
ℹ️ Нові умови починають діяти з 28 липня 2025р.
гра не варта свічок
(під час виконання симфонії Бетховена у залі було менше 10 персон, на свічне освітлення витратили більше ніж доход з продажу квитків)
Сейчас вообще нет особого смысла в этих кредитах - доллар стоит - я вот вчера гасил кредит в сенсе и пришлось сдавать доллар по 41,75 - дешевле чем он был в начале июня когда я покупал бумаги. Ну и в чём тогда смысл - что у меня доллары под матрасом лишние 2 месяца пролежали??!
Сенс в тому що Ви зекономили на валеріанці і спокійно спали на матраці. Долар злітає рідко але мітко і саме в той момент коли ніхто не очікує. По п'ять вінн теж дуже довго був.
Всюдиносапхайчик написав:Ой+ 4% - не така вже й погана дохідність з огляду на середньозважену ціну попереднього аукціону 4,17%. Не треба нічого вигадувати, вангувати, жодних нервів, якщо є достатня кількість для придбання.
Так я і взяв кілька, як тільки побачив у наявності. Напружує дещо віддалений термін погашення. Оскільки ідея таритись за не свої поширилась, та і за свої також, то як результат склалась ситуація, що реальний вибір ОВДП віддалився в термінах. І тепер просто купляти, а наступного місяця рахувати прибуток не получається В принципі очікувано.
у нас десь 200к "туристів" на регіон(всі двори зайняті авто з областей, жодного вільного місця на ніч), з яких 50%+ продають валюту (знайомий валютчик-власник мережи 4 локації), кожного дня тг постить супер пропозицію
минуло року в серпні 41,35-41,40 (готуйтесь, що буде так само) у 2023му здавав в липні-серпні 37,85-38,35
Можете ці UA4000235386 придбати. Швидше порахуєте але меньше дохід буде, що також вплине на швидкість рахування грошей