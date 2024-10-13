RSS
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:40

для тих, хто не бачив новину -

==========

❗️Глобус вводить комісію 4% на купівлю ОВДП через сторонні сервіси за рахунок кредитних коштів.

ℹ️ Нові умови починають діяти з 28 липня 2025р.
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:13

  greenozon написав:для тих, хто не бачив новину -

==========

❗️Глобус вводить комісію 4% на купівлю ОВДП через сторонні сервіси за рахунок кредитних коштів.

ℹ️ Нові умови починають діяти з 28 липня 2025р.

гра не варта свічок

(під час виконання симфонії Бетховена у залі було менше 10 персон,
на свічне освітлення витратили більше ніж доход з продажу квитків)
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 08:36

  prodigy написав:
  greenozon написав:для тих, хто не бачив новину -

==========

❗️Глобус вводить комісію 4% на купівлю ОВДП через сторонні сервіси за рахунок кредитних коштів.

ℹ️ Нові умови починають діяти з 28 липня 2025р.

гра не варта свічок

(під час виконання симфонії Бетховена у залі було менше 10 персон,
на свічне освітлення витратили більше ніж доход з продажу квитків)

Сейчас вообще нет особого смысла в этих кредитах - доллар стоит - я вот вчера гасил кредит в сенсе и пришлось сдавать доллар по 41,75 - дешевле чем он был в начале июня когда я покупал бумаги. Ну и в чём тогда смысл - что у меня доллары под матрасом лишние 2 месяца пролежали??!
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 09:35

  asti написав:
  prodigy написав:
  greenozon написав:для тих, хто не бачив новину -

==========

❗️Глобус вводить комісію 4% на купівлю ОВДП через сторонні сервіси за рахунок кредитних коштів.

ℹ️ Нові умови починають діяти з 28 липня 2025р.

гра не варта свічок

(під час виконання симфонії Бетховена у залі було менше 10 персон,
на свічне освітлення витратили більше ніж доход з продажу квитків)

Сейчас вообще нет особого смысла в этих кредитах - доллар стоит - я вот вчера гасил кредит в сенсе и пришлось сдавать доллар по 41,75 - дешевле чем он был в начале июня когда я покупал бумаги. Ну и в чём тогда смысл - что у меня доллары под матрасом лишние 2 месяца пролежали??!

Сенс в тому що Ви зекономили на валеріанці і спокійно спали на матраці. Долар злітає рідко але мітко і саме в той момент коли ніхто не очікує. По п'ять вінн теж дуже довго був.
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 09:39

  Всюдиносапхайчик написав:Ой+
4% - не така вже й погана дохідність з огляду на середньозважену ціну попереднього аукціону 4,17%. Не треба нічого вигадувати, вангувати, жодних нервів, якщо є достатня кількість для придбання.

Так я і взяв кілька, як тільки побачив у наявності. Напружує дещо віддалений термін погашення.
Оскільки ідея таритись за не свої поширилась, та і за свої також, то як результат склалась ситуація, що реальний вибір ОВДП віддалився в термінах. І тепер просто купляти, а наступного місяця рахувати прибуток не получається :mrgreen:
В принципі очікувано.
Ой+
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 14:01

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:пришлось сдавать доллар по 41,75


вчора 41,75, сьогодні 41,66 макс (у вечері 41,62)

у нас десь 200к "туристів" на регіон(всі двори зайняті авто з областей, жодного вільного місця на ніч), з яких 50%+ продають валюту (знайомий валютчик-власник мережи 4 локації), кожного дня тг постить супер пропозицію

минуло року в серпні 41,35-41,40 (готуйтесь, що буде так само)
у 2023му здавав в липні-серпні 37,85-38,35
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 18:10

аукціон відбувся, з великим попитом торгувалась 4річна облігація
https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

UA4000236632
обсяг отриманих заявок 21 640,0 млн (2,2)-вище за пропозицію
середній рівень дохідності не 14,63% як у UA4000236418, а трошки вищій 14,84%

придбав собі нову військову UA4000236624 (16,35%), ціна 1049,56грн
завтра порівняєте з ціною Привата і Сексом :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 18:40

  Ой+ написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Ой+
4% - не така вже й погана дохідність з огляду на середньозважену ціну попереднього аукціону 4,17%. Не треба нічого вигадувати, вангувати, жодних нервів, якщо є достатня кількість для придбання.

Так я і взяв кілька, як тільки побачив у наявності. Напружує дещо віддалений термін погашення.
Оскільки ідея таритись за не свої поширилась, та і за свої також, то як результат склалась ситуація, що реальний вибір ОВДП віддалився в термінах. І тепер просто купляти, а наступного місяця рахувати прибуток не получається :mrgreen:
В принципі очікувано.

Можете ці UA4000235386 придбати. Швидше порахуєте але меньше дохід буде, що також вплине на швидкість рахування грошей
Хтось у Кінто намагався купувати сьогодні (учора тобто) - постійно отримую відмови...
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 01:07

  asti написав:Хтось у Кінто намагався купувати сьогодні (учора тобто) - постійно отримую відмови...

Кінто в неробочий час відхиляє
