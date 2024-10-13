|
Додано: Чет 07 сер, 2025 20:44
Navegantes написав:
Не маю поточних рахунків в Сенсі, з карток купляю, на картки продаю. Завжди зараховують на ту картку, яку вказую при продажу.
Это скучно
Тут по графику сказано "кошти зарахуються: на картку онлайн" и уже разве что количество секунд уточнить. А вот в какой день после 14 часов зачислятся на текущий счёт, если продать в 17:00 - это действительно по справке не очевидно. И что будет, если продавать после 17:30 в последний день продаж (двое суток до погашения) тоже не понятно. Так что согласен, что есть что на практике проверять.
moveton
Додано: Чет 07 сер, 2025 20:48
moveton написав:
И что будет, если продавать после 17:30 в последний день продаж (двое суток до погашения) тоже не понятно. Так что согласен, что есть что на практике проверять.
Так, Сенс за дві доби не дає продати, тобто вже в понеділок ви не зможете продати, а от в суботу-неділю продаж відбувається цілком нормально по ціні понеділка. І гроші заходять на картку в понеділок вранці.
Navegantes
Додано: Чет 07 сер, 2025 20:51
Visky написав: Navegantes написав: moveton написав:
Тут более важно, что грейс на кредит в 3 месяца и больше никто не даёт пока.
Райф 100 днів
Та ж Рада наче: Кредитна картка RADAcard - пільговий період до 92 днів
Але отримати дуже важко (і в Райфі), а щасливцям - пару крапель
До 92 при депо от такого срока - чуть-чуть, но малавата будет. Ну и в Раде я уже пробовал ту карту получать. Вместо КЛ передают твои данные в микрокредитные организации, а они тебя задалбывают звонками "Возьмите у нас кредит. Нам сообщили, что вам нужно!" С Райфом, наверное, можно прокрутить. Забыл, что для редких щасслифчиков, но есть такое.
moveton
Додано: Чет 07 сер, 2025 22:42
Navegantes написав: prodigy написав: Navegantes написав:
На 40 шт 852 грн профіт
не вражає
ще два роки тому за день легко 5к грн, інколи 6к
На чому? На ОВДП 5к-6к за день?
Може людина оперує десятками міліонів (постає питання - як підтвердити походження)
VASH
Додано: Чет 07 сер, 2025 22:56
VASH написав:
Може людина оперує десятками міліонів (постає питання - як підтвердити походження)
Не будьте наївними. Хіба що у своїй уяві ця людина оперує десятками мільйонів. В реалі це мильна бульбашка...
Navegantes
Додано: Чет 07 сер, 2025 23:25
Visky написав: Navegantes написав:
Вовчанськ йшов вчора по 1051.95 грн (13,20 %). На 40 шт 852 грн профіт
А сьогодні у Сенса був по 1051.85 грн (13,50 %) навалом і зараз лежить вже по завтрашній ціні 1052.23
Чого битися в те Кінто з найдорожчими цінами?
У мене в Сенсі вже багато ОВДП куплено - не хочу палку перегибати, тому й змагався за Кінто бо вони єдині продавали. Сьогодні ІСЮ Керч виставило, але в мене там ліміт під 0 вибрано. І ще Вовчанськ ідеально лягає в мою
РД по Сенсівській кредитці, з якої я його й купляв.
Тому тут багато обставин збіглося//)
asti
