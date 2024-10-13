У наших ... таких банків немає 😔😔))
Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:25
Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:51
1. Пів місяця тому не зміг відкрити єПідтримку в БІЗі дистанційно, потім щось в БІЗі підправили, відкрилась, але Дія її не бачить, з тих пір "працюють над проблемою".
2. Як відкрити єПідтримку в Ощаді? Такої карти вже немає. Є фіз.карта "Моя картка", але теж Дія не бачить. При виборі в Дії "Відкрити єПідтримку в іншому банку" перенаправляє на МЗ Ощада, карта в Дію не піддтягується. Спробував відкрити ще цифрову - заглючило. Чи варто добиватися її відкриття, чи Дія побачить? Бо олухи з підтримки банки нічого не знають, покоління нове, а совковість таж.
Прошу поради.
Додано: Суб 09 сер, 2025 11:59
Re: Ринок ОВДП
Панове, а що думаєте про Інжур, як джерело купівлі-продажу ОВДП? Для диверсифікації. Соже хтось вже користується? Стрьомновато те, що ніде не знайшов їх як брокерів, які мають право на торгівлю ОВДП.
Додано: Суб 09 сер, 2025 13:05
Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами, видана Рішенням НКЦПФР №508 від 15.07.2021
Інші ліцензії вказано тут -
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:48
Re: Ринок ОВДП
Больше любопытно какой вообще смысл сейчас бегать за еПидтримками, учитывая, что они умирают в пользу Дия.Карт. В последний момент осозналось, что жизнь получится не удавшейся, если не владел еПидтримкой от Ощада? Тогда да, добиваться однозначно! Правда, Изя свистит, что новые еПидтримки не выдаёт уже никакой банк и только обслуживают и может быть перевыпускают старые.
