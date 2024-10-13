RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 942943944945
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 12:26

  Visky написав:
  asti написав:Ощадбанк є-підтримки вже не відкриває... 😔😔😔
Дякую! Вже знаю.
Є у мене фіз.карта "Моя картка", якою не користувався.
Чи можна якось цю карту підтягнути в Дію?
Хтось таке писав і 10-та олуха підтримки таке змолола, але відчулося, що просто придумала на ходу, є така "чудова" звичка у "консультантів", коли не знають, й яких сам і консультуєш, а 1-й олух втирав, що єПідтримку я зможу відкрити в МІБ і ВІБ, між цими інші олухи переключали на інших і обривали зв'язок.


Ви не зможете підтягнути "Моя Картка" в Дію.
Дія.Картка поки що не для ОВДП, але вона буде єдиною, на яку будуть здійснювати виплати за військовими ОВДП в майбутньому. Такі плани озвучив уряд. Коли це станеться, ніхто вам не скаже. Тому поки що вам прийдеться користуватися наявними у вас єПідтримками. Вірогідність, що хтось вам відкриє нову єПідтримку (мова про ті банки, які ви озвучували і не лише) з обов'язковим відображенням у Дії є дуже низькою. Із самого початку запуску програми єПідтримка у неї були інші функції, але почалася війна і єПідтримку вирішили "заДІЯти" для військових ОВДП.
Navegantes
 
Повідомлень: 388
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:32

  Visky написав:Висновок: ДіяКард не для виплат по ОВДП
"Дякую" за неправдиву інфу

Я не говорил, что Дия.Карта для ОВГЗ сейчас. Я сказал, что еПидтримки умирают и все выплаты планируются происходить на Дия.Карты. Поскольку так уже запланировано, то банки новых еПидтримок больше не открывают. Вот это действительно сейчас. Рад, если ошибаюсь, но пока никто не опроверг. Ну и если через годик на еПидтримки всё ещё можно будет указать выплату по ОВГЗ, то тоже порадуюсь за тех, кто успел собрать полный веер еПидтримок. А если будет уже нельзя, то тем более 8)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5828
З нами з: 23.03.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:43

  moveton написав:
  Navegantes написав:Ось як звучало питання - "Підкажіть таймінг продажу і заходу від нього грошей в Сенсі? До котрої години можна продати, щоб було найшвидше зарахування?"
Моя відповідь в чомусь суперечить питанню? Не зрозумів чому краще щоб гроші НЕ були на картці

Но ответ-то на более уточнённый вопрос про продажу на текущий счёт, который про "фраза "після 14:00"", а не про весь тайминг. И вот с таким ответом начинаешь задумываться не окажутся ли вместо текущего счёта, на который запросил продажу, деньги на карте. Я может странный человек, но предпочитаю, чтобы деньги зачислялись туда, куда я указал. Хотя, если зачисляют на карту, а после 14 часов ещё и столько же на текущий счёт - это я очень даже за. Надо попробовать!
пане, то не про проводку. мається на увазі, що при продажі на картковий рахунок в робочий час – в режимі онлайн (миттєво, проводка теж день-в-день), при продажі на поточний рахунок без картки в робочий час – через пару годин вручну, коли там дрімуча АБС Б2 зможе це обробити; при продажі на картковий рахунок в НЕ робочий час – до 11:00 до вас дійде черга, бо пріоритетно тим хто продав в робочий зарахувати одразу, і при продажі на поточний рахунок без картки черга дійде ще пізніше
24589
 
Повідомлень: 241
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 942943944945
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 2988
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 4284
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 8127
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9443)
10.08.2025 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.