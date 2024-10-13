RSS
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 12:26

  Visky написав:
  asti написав:Ощадбанк є-підтримки вже не відкриває... 😔😔😔
Дякую! Вже знаю.
Є у мене фіз.карта "Моя картка", якою не користувався.
Чи можна якось цю карту підтягнути в Дію?
Хтось таке писав і 10-та олуха підтримки таке змолола, але відчулося, що просто придумала на ходу, є така "чудова" звичка у "консультантів", коли не знають, й яких сам і консультуєш, а 1-й олух втирав, що єПідтримку я зможу відкрити в МІБ і ВІБ, між цими інші олухи переключали на інших і обривали зв'язок.


Ви не зможете підтягнути "Моя Картка" в Дію.
Дія.Картка поки що не для ОВДП, але вона буде єдиною, на яку будуть здійснювати виплати за військовими ОВДП в майбутньому. Такі плани озвучив уряд. Коли це станеться, ніхто вам не скаже. Тому поки що вам прийдеться користуватися наявними у вас єПідтримками. Вірогідність, що хтось вам відкриє нову єПідтримку (мова про ті банки, які ви озвучували і не лише) з обов'язковим відображенням у Дії є дуже низькою. Із самого початку запуску програми єПідтримка у неї були інші функції, але почалася війна і єПідтримку вирішили "заДІЯти" для військових ОВДП.
Navegantes
 
Повідомлень: 388
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:32

  Visky написав:Висновок: ДіяКард не для виплат по ОВДП
"Дякую" за неправдиву інфу

Я не говорил, что Дия.Карта для ОВГЗ сейчас. Я сказал, что еПидтримки умирают и все выплаты планируются происходить на Дия.Карты. Поскольку так уже запланировано, то банки новых еПидтримок больше не открывают. Вот это действительно сейчас. Рад, если ошибаюсь, но пока никто не опроверг. Ну и если через годик на еПидтримки всё ещё можно будет указать выплату по ОВГЗ, то тоже порадуюсь за тех, кто успел собрать полный веер еПидтримок. А если будет уже нельзя, то тем более 8)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5831
З нами з: 23.03.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:43

  moveton написав:
  Navegantes написав:Ось як звучало питання - "Підкажіть таймінг продажу і заходу від нього грошей в Сенсі? До котрої години можна продати, щоб було найшвидше зарахування?"
Моя відповідь в чомусь суперечить питанню? Не зрозумів чому краще щоб гроші НЕ були на картці

Но ответ-то на более уточнённый вопрос про продажу на текущий счёт, который про "фраза "після 14:00"", а не про весь тайминг. И вот с таким ответом начинаешь задумываться не окажутся ли вместо текущего счёта, на который запросил продажу, деньги на карте. Я может странный человек, но предпочитаю, чтобы деньги зачислялись туда, куда я указал. Хотя, если зачисляют на карту, а после 14 часов ещё и столько же на текущий счёт - это я очень даже за. Надо попробовать!
пане, то не про проводку. мається на увазі, що при продажі на картковий рахунок в робочий час – в режимі онлайн (миттєво, проводка теж день-в-день), при продажі на поточний рахунок без картки в робочий час – через пару годин вручну, коли там дрімуча АБС Б2 зможе це обробити; при продажі на картковий рахунок в НЕ робочий час – до 11:00 до вас дійде черга, бо пріоритетно тим хто продав в робочий зарахувати одразу, і при продажі на поточний рахунок без картки черга дійде ще пізніше
24589
 
Повідомлень: 241
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:29

  moveton написав:
  Visky написав:Висновок: ДіяКард не для виплат по ОВДП
"Дякую" за неправдиву інфу

Я не говорил, что Дия.Карта для ОВГЗ сейчас. Я сказал, что еПидтримки умирают и все выплаты планируются происходить на Дия.Карты. Поскольку так уже запланировано, то банки новых еПидтримок больше не открывают. Вот это действительно сейчас. Рад, если ошибаюсь, но пока никто не опроверг. Ну и если через годик на еПидтримки всё ещё можно будет указать выплату по ОВГЗ, то тоже порадуюсь за тех, кто успел собрать полный веер еПидтримок. А если будет уже нельзя, то тем более 8)

Ваші хибні твердження:
1. "смысл сейчас бегать за еПидтримками, учитывая, что они умирают в пользу Дия.Карт". Є слово "зараз" і не було "планується". З тексту випливало, що вмирають на користь Діякарт зараз. Мені й потрібно зараз і в цьому сенс.
2. "банки новых еПидтримок больше не открывают".
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 27.04.10
Подякував: 192 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:55

  Visky написав:Ваші хибні твердження:
1. "смысл сейчас бегать за еПидтримками, учитывая, что они умирают в пользу Дия.Карт". Є слово "зараз" і не було "планується". З тексту випливало, що вмирають на користь Діякарт зараз. Мені й потрібно зараз і в цьому сенс.
2. "банки новых еПидтримок больше не открывают".

Первое - это вопрос про смысл был. Умирают да, сейчас. Ещё не умерли. В процессе. Вот как на них ещё и выплаты перестанут хотя бы предлагаться зачислять, так и совсем умрут и на полученный веер карт останется только любоваться. По-идее, оно не за горами. Что именно тут не верно?

Второе - это Изя отписывался, что Дия уже полностью прикрыла программу выпуска новых еПидтримок, как часть процесса умирания этих карт. Есть пруф, что наврал? Всё может быть. Изя такой. Но пруф хотелось бы увидеть. В каком банке хотя бы в этом августе удалось получить новую еПидтримку? А то вот смотрю, например, на Укрсиб: "з 01.08.2025 нові рахунки не відкриваються". Им тоже надо бы сообщить, что они ошибаются.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5831
З нами з: 23.03.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 00:25

  ihorsic написав:
  1finanсier написав:Панове, а що думаєте про Інжур, як джерело купівлі-продажу ОВДП? Для диверсифікації. Соже хтось вже користується? Стрьомновато те, що ніде не знайшов їх як брокерів, які мають право на торгівлю ОВДП.

А скільки ви б вкинули в інжур? Так просто цікаво...

Ну пару сот можливо. А чому це Вас так зацікавило?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1073
З нами з: 02.09.19
Подякував: 373 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 05:18

  moveton написав:
  Visky написав:Ваші хибні твердження:
1. "смысл сейчас бегать за еПидтримками, учитывая, что они умирают в пользу Дия.Карт". Є слово "зараз" і не було "планується". З тексту випливало, що вмирають на користь Діякарт зараз. Мені й потрібно зараз і в цьому сенс.
2. "банки новых еПидтримок больше не открывают".

Первое - это вопрос про смысл был. Умирают да, сейчас. Ещё не умерли. В процессе. Вот как на них ещё и выплаты перестанут хотя бы предлагаться зачислять, так и совсем умрут и на полученный веер карт останется только любоваться. По-идее, оно не за горами. Что именно тут не верно?
- Те, що це Ваше припущення, жодної відмови не було, альтернатив немає, на Діякарт не зараховуються, а Ви подали це наче вже є.

Второе - это Изя отписывался, что Дия уже полностью прикрыла программу выпуска новых еПидтримок, как часть процесса умирания этих карт. Есть пруф, что наврал? Всё может быть. Изя такой. Но пруф хотелось бы увидеть. В каком банке хотя бы в этом августе удалось получить новую еПидтримку? А то вот смотрю, например, на Укрсиб: "з 01.08.2025 нові рахунки не відкриваються". Им тоже надо бы сообщить, что они ошибаются.

В попередньому Вашому пості жодних посилань на Ізю, Ви просто хибно стверджували: "банки новых еПидтримок больше не открывают", на це я і вказав у п. 2 попереднього поста.
Вразило, як Ви нещодавно за мене доводили колезі Navegantes'у, що він зрозумів моє питання неправильно, хоча цілком правильно і надав на нього вірну відповідь.
Теж в'їдливо Ви вивернули, що наче я колекціоную єПідтримки, бо "осозналось, что жизнь получится не удавшейся...". Ви справді не розумієте, що не для колекції і навіщо?
Востаннє зауважу, що в 1-й оригінальній Вашій репліці не було слів "в этом августе й з 01.08.2025". Наприклад, Ідея відкриває зараз, думаю, і переважна більшість інших.

Я все написав, вважайте, що я так сприйняв, сперечетися і доводити щоразу після Ваших "викручувань" більше не буду.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 27.04.10
Подякував: 192 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 08:58

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Я все написав, вважайте, що я так сприйняв, сперечетися і доводити щоразу після Ваших "викручувань" більше не буду.


навіщо було ламати стріли і списи...

кожній залишився при своїх поглядах
prodigy
 
Повідомлень: 12628
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3326 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:43

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Наприклад, Ідея відкриває зараз, думаю, і переважна більшість інших.

Принято. Значит Изя таки обманул.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5831
З нами з: 23.03.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
 
1
6
