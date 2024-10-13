При продажу ОВДП у додатку Сенса кошти впадуть на ту картку/рахунок, який ви виберете.
На єПідтримку виплачуються купони та погашення
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:55
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:58
Значить продаж пройде по черзі, як мін 2 траншами, а гроші повернуться на ті рах-ки, які ви оберете під час транзакцій.
