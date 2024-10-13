RSS
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 10:55

  asti написав:Позволю себе перевести дискуссию в иное русло.
Итак, если покупал облиги в Сенсе и через Дию и непосредственно через приложение банка - куда упадут деньги при их досрочной продаже - всё на Вайт или в соответственных пропорциях на Вайт и Е-пидтримки?


При продажу ОВДП у додатку Сенса кошти впадуть на ту картку/рахунок, який ви виберете.
На єПідтримку виплачуються купони та погашення
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 10:58

  asti написав:Позволю себе перевести дискуссию в иное русло.
Итак, если покупал облиги в Сенсе и через Дию и непосредственно через приложение банка - куда упадут деньги при их досрочной продаже - всё на Вайт или в соответственных пропорциях на Вайт и Е-пидтримки?
Значить продаж пройде по черзі, як мін 2 траншами, а гроші повернуться на ті рах-ки, які ви оберете під час транзакцій.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 12:47

Короче говоря, мнения разделились - придется проверять опытным путем//)
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:10

  asti написав:Короче говоря, мнения разделились - придется проверять опытным путем//)


Чого розділились. Гроші прийдуть на карту яку ви оберете. Просто не дасть продати усі відразу. Двома партіями.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:40

  Navegantes написав:
  asti написав:Позволю себе перевести дискуссию в иное русло.
Итак, если покупал облиги в Сенсе и через Дию и непосредственно через приложение банка - куда упадут деньги при их досрочной продаже - всё на Вайт или в соответственных пропорциях на Вайт и Е-пидтримки?


При продажу ОВДП у додатку Сенса кошти впадуть на ту картку/рахунок, який ви виберете.
На єПідтримку виплачуються купони та погашення


Хіба при достроковому продажі Єпідтримку буде запропоновано для вибору "куди" в додатку?
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:53

  alibob написав:
  Navegantes написав:
  asti написав:Позволю себе перевести дискуссию в иное русло.
Итак, если покупал облиги в Сенсе и через Дию и непосредственно через приложение банка - куда упадут деньги при их досрочной продаже - всё на Вайт или в соответственных пропорциях на Вайт и Е-пидтримки?


При продажу ОВДП у додатку Сенса кошти впадуть на ту картку/рахунок, який ви виберете.
На єПідтримку виплачуються купони та погашення


Хіба при достроковому продажі Єпідтримку буде запропоновано для вибору "куди" в додатку?


Фраза "на єПідтримку...." дана для розуміння різниці між виплатами при достроковому продажі та триманні до погашення.
Варіант "Достроковий продаж в Сенсі" - кошти зарахують на ваш рахунок у Сенсі, який ви вкажете
Варіант "Тримаю до погашення" - купони та власне погашення здійснюються на єПідтримку, вказану при купівлі.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:39

Re: Ринок ОВДП

Колеги, пропустив відповідь по Восток банку. Хтось його юзав у Дії? Які враження?
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 15:40

Re: Ринок ОВДП

ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Колеги, пропустив відповідь по Восток банку. Хтось його юзав у Дії? Які враження?
Там вже не юзається дією
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 17:44

  alibob написав:
  Navegantes написав:
  asti написав:Позволю себе перевести дискуссию в иное русло.
Итак, если покупал облиги в Сенсе и через Дию и непосредственно через приложение банка - куда упадут деньги при их досрочной продаже - всё на Вайт или в соответственных пропорциях на Вайт и Е-пидтримки?


При продажу ОВДП у додатку Сенса кошти впадуть на ту картку/рахунок, який ви виберете.
На єПідтримку виплачуються купони та погашення


Хіба при достроковому продажі Єпідтримку буде запропоновано для вибору "куди" в додатку?
на єПідримку виплачують тільки автоматичні (за термінами), в не оті дострокові продажі
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 12:37

Господа, а почему Авдеевки нет? Её мало в природе?
Вчера в ДИЕ была вроде, но сколько бы ни пробовал - ICU не продал
и ещё что-то не вижу в ДИЕ облигашек с выплатой в ноябре-декабре
Между Керчью и Бахчисараем прорва
Не знаю что там правда у Сенса и Привата в кабинетах
Кто пользуется поделитесь плиз
