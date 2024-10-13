RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:15

  ukr0014959 написав:
  asti написав:придется проверять опытным путем//)

Гроші прийдуть на карту яку ви оберете. Просто не дасть продати усі відразу. Двома партіями.

Дало продати 46 штук одним пакетом на Вайт.

А взагалі історія така: спочатку придбав 93 папери одним пакетом у самому Сенсі через їх додаток, потім докупив ще 42 папери через Дію - виплата на Є-підримку Укргазу, потім добрав ще 1 (виводив нацкешбек) з виплатою на є-підримку Сенсу, і от сьогодні продав 46 штук.

Цікаво - куди виплатяться ті що залишились?!

У Дії поки що відображає і 42 і 1 облігацію.
asti
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:17

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Цікаво - куди виплатяться ті що залишились?!

У Дії поки що відображає і 42 і 1 облігацію.
От все, шо відображається у Дії і буде виплачено на єПідтримку
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6621
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:27

  emeta написав:Господа, а почему Авдеевки нет? Её мало в природе?
Вчера в ДИЕ была вроде, но сколько бы ни пробовал - ICU не продал
и ещё что-то не вижу в ДИЕ облигашек с выплатой в ноябре-декабре
Между Керчью и Бахчисараем прорва
Не знаю что там правда у Сенса и Привата в кабинетах
Кто пользуется поделитесь плиз

її або мало випустили, або не активно продають на вторичному ринку

вона буває (десь раз на тиждень з'являється в дії) але в дуже не великій кількості і треба одразу купувати якщо цікавить саме вона

я купував собі 10 штук як раз останнього "викиду" від ісу
gonzo
 
Повідомлень: 354
З нами з: 05.01.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:09

результати аукціону непогані, але два минулих були значно краще

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

інвестори звернули увагу на облігацію однорічну
UA4000236624
попит був 4 рази вищій за минулий вівторок(коли відбулось розміщення)

UA4000236624 4х річна вже 14,96% (тобто майже 15%)

маю певну стратегію , якщо плани не зміняться
-буду використовувати наступні місяці
prodigy
 
Повідомлень: 12629
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3326 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:13

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:результати аукціону непогані, але два минулих були значно краще

На двох минулих було розміщення валютних паперів. На цьому не було. От і весь результат.
Наступні два теж мають бути з валютними
ramaz
 
Повідомлень: 682
З нами з: 12.07.17
Подякував: 130 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:24

  gonzo написав:
  emeta написав:Господа, а почему Авдеевки нет? Её мало в природе?
Вчера в ДИЕ была вроде, но сколько бы ни пробовал - ICU не продал
и ещё что-то не вижу в ДИЕ облигашек с выплатой в ноябре-декабре
Между Керчью и Бахчисараем прорва
Не знаю что там правда у Сенса и Привата в кабинетах
Кто пользуется поделитесь плиз

її або мало випустили, або не активно продають на вторичному ринку

вона буває (десь раз на тиждень з'являється в дії) але в дуже не великій кількості і треба одразу купувати якщо цікавить саме вона

я купував собі 10 штук як раз останнього "викиду" від ісу


Авдіївку випустили стандартно. На 01/08/25 з 20,13 млрд грн юрособи тримали 19,84 млрд. У "фізиків" викупили на 468 млн протягом липня, що є трохи незвичайною ситуацією.
Navegantes
 
Повідомлень: 392
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:28

  ramaz написав:
  prodigy написав:результати аукціону непогані, але два минулих були значно краще

На двох минулих було розміщення валютних паперів. На цьому не було. От і весь результат.
Наступні два теж мають бути з валютними


валютні(4,16%) не цікавлять, ось весь результат
бажаєте купити валютні- робіть, як порадив
до речі, забрав свої 16,4к дол в Укргазбанку (віддали все новими синіми банкнотами, 7днів зайняло),
вже продав і купив на гривню гривневі облігації
prodigy
 
Повідомлень: 12629
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3326 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:32

  asti написав:докупив ще 42 папери через Дію - виплата на Є-підримку Укргазу, потім добрав ще 1 (виводив нацкешбек) з виплатою на є-підримку Сенсу...
У Дії поки що відображає і 42 і 1 облігацію.

  Amethyst написав:От все, шо відображається у Дії і буде виплачено на єПідтримку

Судя по этим шахматам, должно бы на две еПидтримки. Но может и на одну. И зуба не дам какая это будет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5836
З нами з: 23.03.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
 
1
6
  #<1 ... 944945946947
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 3126
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 4403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 8305
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9468)
12.08.2025 18:32
Sense Bank (14661)
12.08.2025 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.