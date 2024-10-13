Гроші прийдуть на карту яку ви оберете. Просто не дасть продати усі відразу. Двома партіями.
Дало продати 46 штук одним пакетом на Вайт.
А взагалі історія така: спочатку придбав 93 папери одним пакетом у самому Сенсі через їх додаток, потім докупив ще 42 папери через Дію - виплата на Є-підримку Укргазу, потім добрав ще 1 (виводив нацкешбек) з виплатою на є-підримку Сенсу, і от сьогодні продав 46 штук.
emeta написав:Господа, а почему Авдеевки нет? Её мало в природе? Вчера в ДИЕ была вроде, но сколько бы ни пробовал - ICU не продал и ещё что-то не вижу в ДИЕ облигашек с выплатой в ноябре-декабре Между Керчью и Бахчисараем прорва Не знаю что там правда у Сенса и Привата в кабинетах Кто пользуется поделитесь плиз
її або мало випустили, або не активно продають на вторичному ринку
вона буває (десь раз на тиждень з'являється в дії) але в дуже не великій кількості і треба одразу купувати якщо цікавить саме вона
я купував собі 10 штук як раз останнього "викиду" від ісу
Авдіївку випустили стандартно. На 01/08/25 з 20,13 млрд грн юрособи тримали 19,84 млрд. У "фізиків" викупили на 468 млн протягом липня, що є трохи незвичайною ситуацією.
prodigy написав:результати аукціону непогані, але два минулих були значно краще
На двох минулих було розміщення валютних паперів. На цьому не було. От і весь результат. Наступні два теж мають бути з валютними
валютні(4,16%) не цікавлять, ось весь результат бажаєте купити валютні- робіть, як порадив до речі, забрав свої 16,4к дол в Укргазбанку (віддали все новими синіми банкнотами, 7днів зайняло), вже продав і купив на гривню гривневі облігації