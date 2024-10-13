RSS
Сер 13 сер, 2025 10:27

  emeta написав:
  sens написав:Маю погашення на 10.09. 01.10 та 15.10 - по всіх угодах в Дія відображається назва Дія-картка ОТП банк.


а разве по тем, что погашаются уже в 2026 отображается є-підримка?
Мне кажется, дело не в датах


2026-2027 теж відображається Дія.Картка, тому точно не в датах справа. Переводять на Дія.Картку, як і було анонсовано.
Сер 13 сер, 2025 11:10

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Вчора ще купляв облігації в Дії з виплатою на єПідтримку Укрсиба. Сьогодні в Дії при спробі купівлі вже зникли всі карти єПідтримка, і пропонується відкрити ДіяКартку, причому доступні тільки два банки: Моно і Кредит Дніпро.
Сер 13 сер, 2025 11:26

  Ferlakur написав:Вчора ще купляв облігації в Дії з виплатою на єПідтримку Укрсиба. Сьогодні в Дії при спробі купівлі вже зникли всі карти єПідтримка, і пропонується відкрити ДіяКартку, причому доступні тільки два банки: Моно і Кредит Дніпро.


Я також вчора встиг при купівлі вибрати бажану єПідтримку.
Будемо сподіватися, що інші банки підтягнуться поступово.
Сер 13 сер, 2025 11:34

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

А в КредитДніпрі яку тепер відкривати? "Рахунок без обмежень"?
