2026-2027 теж відображається Дія.Картка, тому точно не в датах справа. Переводять на Дія.Картку, як і було анонсовано.
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:27
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:10
Re: Ринок ОВДП
Вчора ще купляв облігації в Дії з виплатою на єПідтримку Укрсиба. Сьогодні в Дії при спробі купівлі вже зникли всі карти єПідтримка, і пропонується відкрити ДіяКартку, причому доступні тільки два банки: Моно і Кредит Дніпро.
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:26
Я також вчора встиг при купівлі вибрати бажану єПідтримку.
Будемо сподіватися, що інші банки підтягнуться поступово.
UPD: При вході в застосунок Приват24 вже пропонує відкрити Дія.Картку
Востаннє редагувалось Navegantes в Сер 13 сер, 2025 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:34
Re: Ринок ОВДП
А в КредитДніпрі яку тепер відкривати? "Рахунок без обмежень"?
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:39
Купував ще в липні на єпідтр. Укрсибу. Зараз в дії "отримання виплати на Дія.Картка УкрСиббанк". Захожу а додаток банку - немає ніякої діякарти, єпідтримка на місці.
Вони її просто переіменують разом з рахунком? Чи самі відкриють інший для діякарти? Пропозиції чи вимоги відкрити діякартку ні в додатку банку, ні де інше не було.
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:54
Судя по тому, что у меня в Дие написано, не парились и тупо в этом окошке переименовали "єПідтримка" на "Дія.Картка". А по факту выплата пойдёт, как обычно, на счёт в паспорте бумаги, который вряд ли кто-то будет менять.
Вряд ли первое. Иначе бы открытие новых еПидтримок не запрещали. Наверное, второе и несколько лет поживём в состоянии, когда будет на всех бумагах написано "виплати на Дія.Картка" с возможностью угадать реальную карту разве что по дате покупки.
Додано: Сер 13 сер, 2025 14:19
