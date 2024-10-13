RSS
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 15:39

  angra написав:Не думаю що якщо вчора купив наприклад Форос з погашенням в 27 році, то виплата буде таки на епідтримку.

А зря. Потому, что нынешняя процедура выплаты именно такая. Скоро проверим на Лазурном. У меня, например, оно куплено с выплатами в том числе на Сенс, про который тоже сейчас на заборе написана выплата на Дия.Карта, а него такой карты и нет. Зуб на холодец, что чуда не произойдёт и ДУ выплатит на тот счёт, что в паспорт бумаги занесли при покупке, т.е. на еПидтримку.

А когда пойдут выплаты на Дия.Карту, начнётся другая веселуха. Хорошо тем, у кого только от ОВГЗ потому, что такие выплаты не целевые. Но ведь эта карта задумана в первую очередь для целевых выплат, т.е., например, только на книги. И никто не понимает, как это собирается разделяться, если получил и то и другое или целевые разных видов.

Но, что радует, хотя удобный список для заказа новых еПидтримок из Дии исчез, в самих банках кнопочки остались. Не уверен, что в большинстве, но в Привате ещё есть. Так что всё ещё нужные и оформляемые карты, не поспоришь.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 16:37

  moveton написав:
  angra написав:Не думаю що якщо вчора купив наприклад Форос з погашенням в 27 році, то виплата буде таки на епідтримку.

А зря. Потому, что нынешняя процедура выплаты именно такая. Скоро проверим на Лазурном. У меня, например, оно куплено с выплатами в том числе на Сенс, про который тоже сейчас на заборе написана выплата на Дия.Карта, а него такой карты и нет. Зуб на холодец, что чуда не произойдёт и ДУ выплатит на тот счёт, что в паспорт бумаги занесли при покупке, т.е. на еПидтримку.

А когда пойдут выплаты на Дия.Карту, начнётся другая веселуха. Хорошо тем, у кого только от ОВГЗ потому, что такие выплаты не целевые. Но ведь эта карта задумана в первую очередь для целевых выплат, т.е., например, только на книги. И никто не понимает, как это собирается разделяться, если получил и то и другое или целевые разных видов.

Но, что радует, хотя удобный список для заказа новых еПидтримок из Дии исчез, в самих банках кнопочки остались. Не уверен, что в большинстве, но в Привате ещё есть. Так что всё ещё нужные и оформляемые карты, не поспоришь.

В підтримці Сенса підтвердили, що виплата відбудеться на підтримку, а для нових треба відкривати Дія.Картку, коли вони будут готові її відкривати.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:29

ICU с ручника снимается когда-нибудь?
Половина банков уже моментально переводят, а эти?
Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять

Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?
Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:36

  candidat написав:ICU с ручника снимается когда-нибудь?
Половина банков уже моментально переводят, а эти?
Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять

Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?
Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу.

ну вони ж завжди такі були(найповільніші), якщо хочеться швидше то сенс-пріват треба обирати
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:37

  candidat написав:ICU с ручника снимается когда-нибудь?
Половина банков уже моментально переводят, а эти?
Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять

Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?
Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу.
Ну у них Регламент в ДБО прописан -- до 3х дней :mrgreen:
Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет 8)
РиХлаМент!
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:38

Приват виставив на продаж 541 ісін
4% USD
