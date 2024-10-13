RSS
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:15

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:С чего бы это, Аляска?!!

коляска

війна до краху московії (до 27го як мінімум)
prodigy
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:13

  prodigy написав:
  asti написав:С чего бы это, Аляска?!!

коляска

війна до краху московії (до 27го як мінімум)

Не песТІТЬ! (себе надіями) 😆😆😆
asti
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:42

ОГО!
------------
💥 100 мільярдів в ОВДП: рекорд українських інвесторів 💥

Обсяг ОВДП у власності фізичних осіб вперше перевищив 100,2 млрд грн — і це у 4 рази більше, ніж на початку 2022 року!

🚀 Тільки за останній рік обсяг інвестицій фізосіб зріс на +34,7 млрд грн (+53%).

📈 Динаміка зростання:
2022 січень — 25,1 млрд грн
2023 січень — 30,2 млрд грн
2024 січень — 52,2 млрд грн
2025 серпень — 100,2 млрд грн

💡 Чому українці обирають ОВДП:
Надійно — 100% гарантії від держави.
Вигідно — дохід не оподатковується ПДФО та військовим збором.
Свідомо — кожна гривня працює на підтримку ЗСУ та економіки.

📊 Лише у липні держава залучила 72,2 млрд грн через випуск ОВДП, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,7 трлн грн.
greenozon
 
