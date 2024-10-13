коляска
війна до краху московії (до 27го як мінімум)
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:15
Re: Ринок ОВДП
Додано: Чет 14 сер, 2025 18:13
Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:42
ОГО!
------------
💥 100 мільярдів в ОВДП: рекорд українських інвесторів 💥
Обсяг ОВДП у власності фізичних осіб вперше перевищив 100,2 млрд грн — і це у 4 рази більше, ніж на початку 2022 року!
🚀 Тільки за останній рік обсяг інвестицій фізосіб зріс на +34,7 млрд грн (+53%).
📈 Динаміка зростання:
2022 січень — 25,1 млрд грн
2023 січень — 30,2 млрд грн
2024 січень — 52,2 млрд грн
2025 серпень — 100,2 млрд грн
💡 Чому українці обирають ОВДП:
Надійно — 100% гарантії від держави.
Вигідно — дохід не оподатковується ПДФО та військовим збором.
Свідомо — кожна гривня працює на підтримку ЗСУ та економіки.
📊 Лише у липні держава залучила 72,2 млрд грн через випуск ОВДП, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,7 трлн грн.
|