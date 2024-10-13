|
Ринок ОВДП
Додано: Пон 18 сер, 2025 10:29
Boundless написав:
З п'ятниці в Дії проблеми з оплатою
У мене ще з четверга. Купував у Сенса, платив карткою ПУМБ. Угода була в обробці, а потім скасування бо "ми не отримали підписані документи та оплату". Виявляється, був якийсь косяк зі сторони Дії. Як результат, кошти "заморозили", Сенс каже чекати, поки Дія розбереться
Додано: Пон 18 сер, 2025 11:19
Опять Дия не хочет принимать оплату
Додано: Пон 18 сер, 2025 11:45
Ой+ написав: Алексей77 написав:
Сейчас в Дии нельзя купить. Не видит открытые карты Е пидтримка
Вже мав би бути перехід на Дія.Картку. Сенсівської Дія не пропонує, щось підгальмовує банка.
asti написав:
Подскажите по Привату.
25-го ещё можно гасить кредит чтобы в грейсе остаться?
Свинорили практикують не просто 25 -го, що без питань, а в крайні хвилини доби.
Я не люблю такі крайнощі, але цього місяця 25 число - понеділок і доляр так упав що напевне прийдеться ОВДП продавати щоби погаситися))
