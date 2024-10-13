|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 сер, 2025 08:31
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?
потрібні гроші гасити кредити, на які купували овдп
1
4
2
Додано: Вів 19 сер, 2025 08:35
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?
Тобто? Ну гроші дуже потрібні. Чи ви намьоківаєте, що в цьому випадку краще здати валюту чи кріпту... або зайняти 100К у сусіда?
4
1
1
10
