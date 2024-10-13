RSS
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 08:31

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?


потрібні гроші гасити кредити, на які купували овдп
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 08:35

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?
Тобто? Ну гроші дуже потрібні. Чи ви намьоківаєте, що в цьому випадку краще здати валюту чи кріпту... або зайняти 100К у сусіда?
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 11:52

  prodigy написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?


потрібні гроші гасити кредити, на які купували овдп

Але є маленька проблемка. Ну погасили, а відкупити назад не завжди вдається, тому приходиться купувати ті які знову не вписуються в грейсперіод. І так нескінчений гемор з достроковим продажем і купівлею не того що хочеш
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 11:52

  Amethyst написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?
Тобто? Ну гроші дуже потрібні. Чи ви намьоківаєте, що в цьому випадку краще здати валюту чи кріпту... або зайняти 100К у сусіда?


Мне кажется, лучше перекредитоваться. Или сдать валюту.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 11:58

Re: Ринок ОВДП

Сорі за офтоп. Будь ласка, підкажіть гілку про банк Кредит Дніпро
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:00

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Amethyst написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Коллеги, а для чего вы продаёте бумаги раньше срока погашения?
Тобто? Ну гроші дуже потрібні. Чи ви намьоківаєте, що в цьому випадку краще здати валюту чи кріпту... або зайняти 100К у сусіда?


Мне кажется, лучше перекредитоваться. Или сдать валюту.
Ну норм. Чудова ідея. Але кредитів більше не дають. Ото тільки можна побігати по сусідам, та позшибати по 10..20К на місяць-другий 8)

Банк Кредит Дніпро
