потрібні гроші гасити кредити, на які купували овдп
Але є маленька проблемка. Ну погасили, а відкупити назад не завжди вдається, тому приходиться купувати ті які знову не вписуються в грейсперіод. І так нескінчений гемор з достроковим продажем і купівлею не того що хочеш
Сорі за офтоп. Будь ласка, підкажіть гілку про банк Кредит Дніпро
Ну норм. Чудова ідея. Але кредитів більше не дають. Ото тільки можна побігати по сусідам, та позшибати по 10..20К на місяць-другий
ПС. Банк Кредит Дніпро
сдать валюту...ніяких запозичень
ніколи в житті не позичав гроші, а один раз позичив 5к дол на 2 тижні у 2019р (в мене було достатньо євро, але тоді він рухнув на 10% а до закінчення дол.депо було 2 тижні), позичив у "друга дитинства".
краще б я втратив на продажу євро 100 дол(реально десь 80)ніж через 4 роки дізнався, що за ті 5к дол я придбав будинок (будинок придбав за 4 місяці до того я позичав гроші), але та людина сьогодні за межами України і підтримує рф (двічі не приємно, коли нагадають, що тобі гроші позичали)
Amethyst
Дякую за гілку Кредит Дніпра. Про всяк випадок коротко поділюся і тут своїм фейлом. Будьте уважні з кредитним лімітом від цього банку, хто має. Факап – безцінний досвід. Особливо, якщо чужий) Таке ще у Сенса є, але до нього в апку, я думаю, всі учасники цієї гілки частіше заглядають. Чи вважає Сенс непогашення копійних відсотків за користування кредитом як непогашення всього кредиту, не знаю, на ці граблі там не наступав. Але краще перечитати кредитний договір, якщо не надто активно користуєтеся Сенсом.
Після повного погашення кредиту у межах пільгового періоду використання банк Кредит Дніпро 01.08.2025 нарахував відсотки за користування кредитними коштами у пільговий період за ставкою 0,01% річних, що становило аж 0,75 грн та нульовий залишок на карті перетворився на мінус 0,75 грн, котрий на жаль я виявив тільки 06.08.2025. Банк стверджує, що погасити у цьому місяці ці 0,75 грн я мав до 05.08.25. Банк визначив це як невчасне погашення кредиту та нарахував відсотки за користування кредитними коштами в рамках пільгового періоду за ставкою 38,4% річних, що становило вже 3192,35 грн. При поповненні картки власними коштами банк ці відсотки відразу списав на свою користь.
ВЕСЕЛЬЧАК У
У багатьох банків таке є, тому завжди при погашенні кидаю на декілька гривень більше, ніж потрібно.
prodigy
Та це Аметист жартує про позики у сусідів. Хто зараз у борг кому дасть? Як на відомому відео Кернес кричить Добкіну: "Миша! У тебя грустное лицо! Тебе никто денег не даст!"
