Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 14:33

  spiridonwot написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
У багатьох банків таке є, тому завжди при погашенні кидаю на декілька гривень більше, ніж потрібно.


И это правильный совет.

А в каких банках ещё такое есть?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 15:49

  moveton написав:

Причём три дня на операциях с ОВГЗ - это и есть "моментально". Дия себе на возврат денег две недели оставляет. А за три часа бухгалтер даже из отпуска выйти не успеет.[/quote]

З жахом прочитав допис – зразу зрозумів так, що за умов купівлі через Дію при достроковому продажі розрахунок може бути до 14 днів. Потім дещо заспокоївся – це стосується випадків, коли попередньо узгоджену угоду за якою пройшла проплата, скасовують. Як на мене, це дуже сильна пересторога. Особисто попадав у ці ситуації на окремих угодах на значні суми (здається продавцем виступав Сенс) – угода пізно ввечері, а гроші повертало на наступний ранок.
Я так розумію, що терміни розрахунку за умов дострокового продажу залежать тільки від «специфіки» продавця, а купувалися напряму чи через Дію байдуже
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 16:05

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Я так розумію, що терміни розрахунку за умов дострокового продажу залежать тільки від «специфіки» продавця, а купувалися напряму чи через Дію байдуже

Покупателя скорее. Продавец, т.е. владелец бумаг в тот момент, даже не знаю на что может повлиять. Да, конечно, к продаже Дия никоим боком.
