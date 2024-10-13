RSS
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:29

Re: Ринок ОВДП

  klug написав:Тому, у Дніпра тут явно якась передова схема зі стрижки, а не "як у більшості банків"
Ага, якась дурня з цим КрДніпром. Треба виясняти, що там за кострубатий регламент (
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 01:28

  prodigy написав:https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

аукціон сьогодні був другий раз поспіль невдалим

по гривні наторгували менше 2млрд при пропозиції 15млр
валютні- як гарячи пиріжки
заявок на 482млн, продали на 152,6 (дохідність 4,15%) (5 серпня 4,16%)
наступні валютні по 4,12%

А тут всі пишуть що валютні ОВДП нікому не потрібні. А виявляється вони потрібні не лише мені 😃
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 08:06

  asti написав:Подскажите, кто-нибудь продавал ОВГЗ в Привате - если подать заявку на продажу до 13:00 когда зайдут деньги? Успею я погасить кредит в РД??


Якщо я правильно пам'ятаю, Приват приймає заявки на наступний день
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 08:35

  ihorsic написав:
  prodigy написав:https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

аукціон сьогодні був другий раз поспіль невдалим

по гривні наторгували менше 2млрд при пропозиції 15млр
валютні- як гарячи пиріжки
заявок на 482млн, продали на 152,6 (дохідність 4,15%) (5 серпня 4,16%)
наступні валютні по 4,12%

А тут всі пишуть що валютні ОВДП нікому не потрібні. А виявляється вони потрібні не лише мені 😃


на кожний товар-свій покупець :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 09:35

  ukr0014959 написав:
  asti написав:Подскажите, кто-нибудь продавал ОВГЗ в Привате - если подать заявку на продажу до 13:00 когда зайдут деньги? Успею я погасить кредит в РД??


Якщо я правильно пам'ятаю, Приват приймає заявки на наступний день

Та ні, приймає він їх коли завгодно, і навіть виконує день у день якщо заявку до 13:00 залишити. Питання було коли зайдуть кошти на картку))
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:26

  asti написав:
  ukr0014959 написав:
  asti написав:Подскажите, кто-нибудь продавал ОВГЗ в Привате - если подать заявку на продажу до 13:00 когда зайдут деньги? Успею я погасить кредит в РД??


Якщо я правильно пам'ятаю, Приват приймає заявки на наступний день

Та ні, приймає він їх коли завгодно, і навіть виконує день у день якщо заявку до 13:00 залишити. Питання було коли зайдуть кошти на картку))


Кошти виплачують у день виконання заявки. Подаєте сьогодні до 13.00, отримуєте кошти у другій половині дня. Можете продати 1 облігацію сьогодні і подивитись о котрій годині надійдуть гроші
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:36

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Можете продати 1 облігацію сьогодні і подивитись о котрій годині надійдуть гроші
А на продаж виконують теж тільки ОДНУ заявку в день, так як і на покупку?
