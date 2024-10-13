|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:10
spiridonwot написав:
Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
Я двічі перечитав повідомлення, бо спершу не повірив)
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:12
spiridonwot написав:
Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
А зачем? Банку KPI и соточка грн в месяц и/или заработок на выкупе до погашения. Win-win.
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:13
spiridonwot написав:
Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
манять народ, щось недобре задумали
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:25
moveton написав: spiridonwot написав:
Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
А зачем? Банку KPI и соточка грн в месяц и/или заработок на выкупе до погашения. Win-win.
Різниця в ціні за яку купить і яку продасть, ну ліквідності вже певно нема куди діти, кредетувати нема кого(
