Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:59

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти :)
spiridonwot
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:10

  spiridonwot написав:Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти :)


Я двічі перечитав повідомлення, бо спершу не повірив)
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:12

  spiridonwot написав:Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти :)

А зачем? Банку KPI и соточка грн в месяц и/или заработок на выкупе до погашения. Win-win.
moveton
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:13

  spiridonwot написав:Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти :)


манять народ, щось недобре задумали
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:25

  moveton написав:
  spiridonwot написав:Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти :)

А зачем? Банку KPI и соточка грн в месяц и/или заработок на выкупе до погашения. Win-win.


Різниця в ціні за яку купить і яку продасть, ну ліквідності вже певно нема куди діти, кредетувати нема кого(
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 21:21

  edgar_po написав:
  spiridonwot написав:Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти :)

манять народ, щось недобре задумали

Теж так подумав... 🙄🙄🙄
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 22:27

  asti написав:
  edgar_po написав:
  spiridonwot написав:Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти :)

манять народ, щось недобре задумали

Теж так подумав... 🙄🙄🙄


може це якось пов'язано з продажем державного банку?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 22:29

Хлопці, а куди це Бахмут дівся з Привату?!
🥺🥺🥺
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 00:13

  moveton написав:
  spiridonwot написав:Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти :)

А зачем? Банку KPI и соточка грн в месяц и/или заработок на выкупе до погашения. Win-win.

Для KPI и соточки можна просто попідвищувати кредліміти та/або підвищити кешбеки.
Я теж думаю, що замислили щось недобре і скоро взагалі прикриють цю лавочку, особливо коли народ ломанеться. І ще реально підклали свиню, бо тепер ті, хто ще був не в курсі, остаточно вб'ють цю тему в інших.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 00:41

Re: Ринок ОВДП

  Oberon написав:Для KPI и соточки можна просто попідвищувати кредліміти та/або підвищити кешбеки

Какой толк банку от повышения кредлимитов (хотя это тоже происходит)? Соточка за 20 грн и за 200к платится одинаково. KPI по использованию кредиток скорее упадёт от повышения КЛ потому, что те, кто ОВГЗ не покупают, вряд ли и текущие КЛ на Реде часто полностью используют. Повышать кешбеки - это вообще банку прямой убыток.

Так что не думаю, что тут плохого задумано больше, чем в приватовском предложении переводить на шару кредитные средства не то, что на ОВГЗ, а вообще для произвольного использования и до кучи активировать этим немаленький кэшбек на всё. Просто в банках гривну некуда девать. А что кто-то от банка узнает про тему, про которую даже Гук ещё три года назад всех просветил - это уже издержки.
moveton
