|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:10
spiridonwot написав:
Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
Я двічі перечитав повідомлення, бо спершу не повірив)
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 415
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:12
spiridonwot написав:
Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
А зачем? Банку KPI и соточка грн в месяц и/или заработок на выкупе до погашения. Win-win.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5857
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 715 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:13
spiridonwot написав:
Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
манять народ, щось недобре задумали
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 557
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 19:25
moveton написав: spiridonwot написав:
Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
А зачем? Банку KPI и соточка грн в месяц и/или заработок на выкупе до погашения. Win-win.
Різниця в ціні за яку купить і яку продасть, ну ліквідності вже певно нема куди діти, кредетувати нема кого(
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 513
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 21:21
edgar_po написав: spiridonwot написав:
Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
манять народ, щось недобре задумали
Теж так подумав... 🙄🙄🙄
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4520
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:27
asti написав: edgar_po написав: spiridonwot написав:
Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
манять народ, щось недобре задумали
Теж так подумав... 🙄🙄🙄
може це якось пов'язано з продажем державного банку?
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 557
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:29
Хлопці, а куди це Бахмут дівся з Привату?!
🥺🥺🥺
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4520
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 21 сер, 2025 00:13
moveton написав: spiridonwot написав:
Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
А зачем? Банку KPI и соточка грн в месяц и/или заработок на выкупе до погашения. Win-win.
Для KPI и соточки можна просто попідвищувати кредліміти та/або підвищити кешбеки.
Я теж думаю, що замислили щось недобре і скоро взагалі прикриють цю лавочку, особливо коли народ ломанеться. І ще реально підклали свиню, бо тепер ті, хто ще був не в курсі, остаточно вб'ють цю тему в інших.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 350
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 21 сер, 2025 00:41
Oberon написав:
Для KPI и соточки можна просто попідвищувати кредліміти та/або підвищити кешбеки
Какой толк банку от повышения кредлимитов (хотя это тоже происходит)? Соточка за 20 грн и за 200к платится одинаково. KPI по использованию кредиток скорее упадёт от повышения КЛ потому, что те, кто ОВГЗ не покупают, вряд ли и текущие КЛ на Реде часто полностью используют. Повышать кешбеки - это вообще банку прямой убыток.
Так что не думаю, что тут плохого задумано больше, чем в приватовском предложении переводить на шару кредитные средства не то, что на ОВГЗ, а вообще для произвольного использования и до кучи активировать этим немаленький кэшбек на всё
. Просто в банках гривну некуда девать. А что кто-то от банка узнает про тему, про которую даже Гук ещё три года назад всех просветил - это уже издержки.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5857
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 715 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|3256
|
|
|0
|4543
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|8448
|
|