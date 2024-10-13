|
|
|
Ринок ОВДП
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 сер, 2025 01:45
купити за КЛ ТАСі ОВДП без нової комісії ще ж можна цього місяця ? тільки ж в 150 грн за непогашений КЛ на кінець місяця попаду ?
Додано: Чет 21 сер, 2025 02:03
lincoln2 написав:
купити за КЛ ТАСі ОВДП без нової комісії ще ж можна цього місяця ? тільки ж в 150 грн за непогашений КЛ на кінець місяця попаду ?
Смотря какая из новых имеется в виду. 1.5% + 50 грн введена с 30 июля
. Евреям, у которых ещё немножечко июль, можно даже и без этой, только шшш, тема секретная.
1
6
|
|
|
