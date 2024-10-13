RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 955956957958
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 01:45

Re: Ринок ОВДП

купити за КЛ ТАСі ОВДП без нової комісії ще ж можна цього місяця ? тільки ж в 150 грн за непогашений КЛ на кінець місяця попаду ?
lincoln2
 
Повідомлень: 840
З нами з: 05.02.11
Подякував: 193 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 02:03

  lincoln2 написав:купити за КЛ ТАСі ОВДП без нової комісії ще ж можна цього місяця ? тільки ж в 150 грн за непогашений КЛ на кінець місяця попаду ?

Смотря какая из новых имеется в виду. 1.5% + 50 грн введена с 30 июля. Евреям, у которых ещё немножечко июль, можно даже и без этой, только шшш, тема секретная.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5858
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
 
1
6
  #<1 ... 955956957958
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 3257
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 4543
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 8448
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9572)
21.08.2025 02:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.