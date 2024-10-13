spiridonwot написав:Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти
манять народ, щось недобре задумали
Теж так подумав... 🙄🙄🙄
Ось так взяли і відкрили страшну форумну таємницю. Але особливо не розженешся з таким запрошенням. В Дії можуть попасти під грейс тільки керченські папери, яких зовсім не багато, а ще і сенс ніяк не осилить Дію.Картку і якщо скористатись пропозицією, то ще потрібно якось акуратно виплати завести на той же сенс в світлі всіляких останніх обмежень. А далі, то взагалі потрібно мати чим гаситись, бо якщо набратись довгостроку, то може маржа з'їсти гіпотетичний прибуток при достроковому продажі. Так що може декілька інвесторів заробить декілька тисяч на всіх.