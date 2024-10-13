|
Додано: Чет 21 сер, 2025 01:45
Re: Ринок ОВДП
купити за КЛ ТАСі ОВДП без нової комісії ще ж можна цього місяця ? тільки ж в 150 грн за непогашений КЛ на кінець місяця попаду ?
Додано: Чет 21 сер, 2025 02:03
Смотря какая из новых имеется в виду. 1.5% + 50 грн
Додано: Чет 21 сер, 2025 07:02
Ось так взяли і відкрили страшну форумну таємницю. Але особливо не розженешся з таким запрошенням. В Дії можуть попасти під грейс тільки керченські папери, яких зовсім не багато, а ще і сенс ніяк не осилить Дію.Картку і якщо скористатись пропозицією, то ще потрібно якось акуратно виплати завести на той же сенс в світлі всіляких останніх обмежень. А далі, то взагалі потрібно мати чим гаситись, бо якщо набратись довгостроку, то може маржа з'їсти гіпотетичний прибуток при достроковому продажі. Так що може декілька інвесторів заробить декілька тисяч на всіх.
Додано: Чет 21 сер, 2025 10:59
Шановні, то дія.Карта від привату можна юзати для виходу з овдп? Чи є якісь підводні?
Дякую
