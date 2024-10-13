RSS
Ринок ОВДП
Чет 21 сер, 2025 01:45

Re: Ринок ОВДП

купити за КЛ ТАСі ОВДП без нової комісії ще ж можна цього місяця ? тільки ж в 150 грн за непогашений КЛ на кінець місяця попаду ?
Чет 21 сер, 2025 02:03

  lincoln2 написав:купити за КЛ ТАСі ОВДП без нової комісії ще ж можна цього місяця ? тільки ж в 150 грн за непогашений КЛ на кінець місяця попаду ?

Смотря какая из новых имеется в виду. 1.5% + 50 грн введена с 30 июля. Евреям, у которых ещё немножечко июль, можно даже и без этой, только шшш, тема секретная.
Чет 21 сер, 2025 07:02

  asti написав:
  edgar_po написав:
  spiridonwot написав:Сьогодні Сенс прямим текстом через пуш у додатку запропонував інвестувати у військові облігації через Дію за кредитні без комісії у грейс періоді. Ну хто я такий щоб їм відмовляти :)

манять народ, щось недобре задумали

Теж так подумав... 🙄🙄🙄

Ось так взяли і відкрили страшну форумну таємницю. Але особливо не розженешся з таким запрошенням. В Дії можуть попасти під грейс тільки керченські папери, яких зовсім не багато, а ще і сенс ніяк не осилить Дію.Картку і якщо скористатись пропозицією, то ще потрібно якось акуратно виплати завести на той же сенс в світлі всіляких останніх обмежень. А далі, то взагалі потрібно мати чим гаситись, бо якщо набратись довгостроку, то може маржа з'їсти гіпотетичний прибуток при достроковому продажі. Так що може декілька інвесторів заробить декілька тисяч на всіх.
Чет 21 сер, 2025 10:59

Шановні, то дія.Карта від привату можна юзати для виходу з овдп? Чи є якісь підводні?
Дякую
Чет 21 сер, 2025 12:11

Re: Ринок ОВДП

Главный посыл в пуше от Сенса,это возможность сменить рахунок для выплат облигаций,приобретённых через Дию. ИМХО.
Чет 21 сер, 2025 12:46

Re: Ринок ОВДП

що краще вибрати для інвестиції на сьогодні овдп грн чи здача в оренду квартири в обласному центрі? перше простіше але є ризик девальвації грн , друге стабільніше по дохідності але менший дохід і більше проблем з обслуговуванням
Чет 21 сер, 2025 12:56

  funtic написав:що краще вибрати по інвестиціях на сьогодні овдп грн чи здача в оренду квартири в обласному центрі? перше простіше але є ризик девальвації грн , друге стабільніше але менший дохід і більше гемору
і ще про первинні умови: хата вже є, чи думаєте прикупити під здачу... чи може думаєте продати хату під покупку обліжек ? 8) :lol:
Чет 21 сер, 2025 12:57

ще нема хати, і овдп нема просто роздуми куди інвестувати грн
Чет 21 сер, 2025 13:08

  funtic написав:Amethyst
ще нема хати, і овдп нема просто роздуми куди інвестувати грн

Хата -- це 50..100Куе, а обліжки починаються з 1000 грн, краще зі 100Кгрн.
Тобто можна збирати на хату через гру з обліжками, які можна достроково і продати якщо щоо :wink:
