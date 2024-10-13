RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:28

  funtic написав:Amethyst
ще нема хати, і овдп нема просто роздуми куди інвестувати грн


була така тема в Київі (Львові, Трускавці траплялось багато раз)-організували фірму: знімали житло по 10к , людям здавали по 14-15к (правда робили прибирання і якщо потрібно, дрібний ремонт)
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:57

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  ihorsic написав:А тут всі пишуть що валютні ОВДП нікому не потрібні. А виявляється вони потрібні не лише мені


4% за 18 місяців (зверніть увагу на інфляцію долара, саме в Україні) вона не 25-30% як в гривні, але 12% (якщо купувати ліки, продукти, товари для будівництва і ще багато чого)

тримати 18 місяців в бумагах-під такий відсоток це *опа

порахуйте на пальцях: я продав долар в кінці червня по 41,88грн, закинув на 3міс депо
сьогодні Райфайзен продає долар (50к) по 41,30грн (якщо маєте декілька родичів, то 200к за день ноу проблем), за 3міс профіт 5% (так, минуло лише 50днів, а не 92), побачимо курс грн на початку жовтня, тоді буде точніше.
