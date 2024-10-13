була така тема в Київі (Львові, Трускавці траплялось багато раз)-організували фірму: знімали житло по 10к , людям здавали по 14-15к (правда робили прибирання і якщо потрібно, дрібний ремонт)
Додано: Чет 21 сер, 2025 16:28
Додано: Чет 21 сер, 2025 16:57
Re: Ринок ОВДП
4% за 18 місяців (зверніть увагу на інфляцію долара, саме в Україні) вона не 25-30% як в гривні, але 12% (якщо купувати ліки, продукти, товари для будівництва і ще багато чого)
тримати 18 місяців в бумагах-під такий відсоток це *опа
порахуйте на пальцях: я продав долар в кінці червня по 41,88грн, закинув на 3міс депо
сьогодні Райфайзен продає долар (50к) по 41,30грн (якщо маєте декілька родичів, то 200к за день ноу проблем), за 3міс профіт 5% (так, минуло лише 50днів, а не 92), побачимо курс грн на початку жовтня, тоді буде точніше.
Додано: Чет 21 сер, 2025 17:59
Зважаючи на курс - як варіант купити валюту (доляр) а там видно буде))
Взагалі оренда і ОВДП/депозити це діаметрально протилежні види інвестицій. Як правило люди обирають або одне або інше. Дуже мало є людей у яких і декілька квартир в оренді і декілька мільйонів в ОВДП - або одне або інше. Чому так - це довга розмова, головна причина - психологія. Одні не можуть спокійно спати поки хтось "ґвалтує" їхню нерухомість, інші не довіряють державі/банкам - бояться,
і ніякими аргументами їх не переконаєш. Такі справи//)
Додано: Чет 21 сер, 2025 19:10
Re: Ринок ОВДП
у мене приятель(теж капітан), він з кризи 2008р немає жодних депозитів (про овдп і мови немає), купив декілька квартир, 15+ парко місць(у елітних ЖК) і здає (від 2,5к на місяць)
для мене -головна проблема спілкуватись з "людьми" (бо 4/5 це некультурне хамло, або безвідповідальні люди), інший приятель мав для здачі в оренду 5 квартир, за 10 років так набігався(що зараз серце лікує)
згоден з карликом на 100%
