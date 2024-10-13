RSS
  #<1 ... 956957958959
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:28

  funtic написав:Amethyst
ще нема хати, і овдп нема просто роздуми куди інвестувати грн


була така тема в Київі (Львові, Трускавці траплялось багато раз)-організували фірму: знімали житло по 10к , людям здавали по 14-15к (правда робили прибирання і якщо потрібно, дрібний ремонт)
prodigy
 
Повідомлень: 12648
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:57

Re: Ринок ОВДП

  ihorsic написав:А тут всі пишуть що валютні ОВДП нікому не потрібні. А виявляється вони потрібні не лише мені


4% за 18 місяців (зверніть увагу на інфляцію долара, саме в Україні) вона не 25-30% як в гривні, але 12% (якщо купувати ліки, продукти, товари для будівництва і ще багато чого)

тримати 18 місяців в бумагах-під такий відсоток це *опа

порахуйте на пальцях: я продав долар в кінці червня по 41,88грн, закинув на 3міс депо
сьогодні Райфайзен продає долар (50к) по 41,30грн (якщо маєте декілька родичів, то 200к за день ноу проблем), за 3міс профіт 5% (так, минуло лише 50днів, а не 92), побачимо курс грн на початку жовтня, тоді буде точніше.
prodigy
 
Повідомлень: 12648
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 17:59

  prodigy написав:
  funtic написав:що краще вибрати для інвестиції на сьогодні овдп грн чи здача в оренду квартири в обласному центрі? перше простіше але є ризик девальвації грн , друге стабільніше по дохідності але менший дохід і більше проблем з обслуговуванням


у мене 3х кімнатна стоїть 6 років зачинена, це була моя власна квартира де прожив 24 років (половину часу в рейсах), все в ній (окрім установки кондиціонера) зробив своїми руками(ще батьки допомагали), для мене краще продати ніж бачити як хтось ґвалтує твоє житло.


Зважаючи на курс - як варіант купити валюту (доляр) а там видно буде))

Взагалі оренда і ОВДП/депозити це діаметрально протилежні види інвестицій. Як правило люди обирають або одне або інше. Дуже мало є людей у яких і декілька квартир в оренді і декілька мільйонів в ОВДП - або одне або інше. Чому так - це довга розмова, головна причина - психологія. Одні не можуть спокійно спати поки хтось "ґвалтує" їхню нерухомість, інші не довіряють державі/банкам - бояться,
і ніякими аргументами їх не переконаєш. Такі справи//)
asti
 
Повідомлень: 4521
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 19:10

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:ніякими аргументами їх не переконаєш.


у мене приятель(теж капітан), він з кризи 2008р немає жодних депозитів (про овдп і мови немає), купив декілька квартир, 15+ парко місць(у елітних ЖК) і здає (від 2,5к на місяць)

для мене -головна проблема спілкуватись з "людьми" (бо 4/5 це некультурне хамло, або безвідповідальні люди), інший приятель мав для здачі в оренду 5 квартир, за 10 років так набігався(що зараз серце лікує)

«Лучше меньше, да лучше» — одна из последних работ В. И. Ленина[3], написанная 2 марта 1923 года
згоден з карликом на 100%
prodigy
 
Повідомлень: 12648
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 21:08

  prodigy написав:
  ihorsic написав:А тут всі пишуть що валютні ОВДП нікому не потрібні. А виявляється вони потрібні не лише мені


4% за 18 місяців (зверніть увагу на інфляцію долара, саме в Україні) вона не 25-30% як в гривні, але 12% (якщо купувати ліки, продукти, товари для будівництва і ще багато чого)

тримати 18 місяців в бумагах-під такий відсоток це *опа

порахуйте на пальцях: я продав долар в кінці червня по 41,88грн, закинув на 3міс депо
сьогодні Райфайзен продає долар (50к) по 41,30грн (якщо маєте декілька родичів, то 200к за день ноу проблем), за 3міс профіт 5% (так, минуло лише 50днів, а не 92), побачимо курс грн на початку жовтня, тоді буде точніше.

Знав би прикуп жив би ....
ihorsic
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9585)
21.08.2025 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
