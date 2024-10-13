була така тема в Київі (Львові, Трускавці траплялось багато раз)-організували фірму: знімали житло по 10к , людям здавали по 14-15к (правда робили прибирання і якщо потрібно, дрібний ремонт)
4% за 18 місяців (зверніть увагу на інфляцію долара, саме в Україні) вона не 25-30% як в гривні, але 12% (якщо купувати ліки, продукти, товари для будівництва і ще багато чого)
тримати 18 місяців в бумагах-під такий відсоток це *опа
порахуйте на пальцях: я продав долар в кінці червня по 41,88грн, закинув на 3міс депо
сьогодні Райфайзен продає долар (50к) по 41,30грн (якщо маєте декілька родичів, то 200к за день ноу проблем), за 3міс профіт 5% (так, минуло лише 50днів, а не 92), побачимо курс грн на початку жовтня, тоді буде точніше.
Зважаючи на курс - як варіант купити валюту (доляр) а там видно буде))
Взагалі оренда і ОВДП/депозити це діаметрально протилежні види інвестицій. Як правило люди обирають або одне або інше. Дуже мало є людей у яких і декілька квартир в оренді і декілька мільйонів в ОВДП - або одне або інше. Чому так - це довга розмова, головна причина - психологія. Одні не можуть спокійно спати поки хтось "ґвалтує" їхню нерухомість, інші не довіряють державі/банкам - бояться,
і ніякими аргументами їх не переконаєш. Такі справи//)
если что-то вкусное/секретное , как обойти комис , черканите плиз в личку...
публічна гілка, мета якої -обговорювати і ділитися досвідом коли маєш
справу з ОВДП(картками)
один заявляє публічно(неприватно), що знає як обійти комісії-
інший (тобто ви) просить поділитися цим знанням приватно (в ОП)
і це люди, яким 45(50)+ і 15 років на форумі, ну не сором? сором і ганьба
як дитячому садочку((
подвійний сором в тому, що ви сами не второпали , а запитали
це як зіпсувати повітря і дивитися людям в очі "хто ж це зробив?"
Первый, предельно толсто намекнувший, что сейчас для траты без комиса кредитных Тазика по 6211
Хлопці, про що йдеться з Тазіком? Які комісії та як обходити збираєтеся?
Зважаючи на курс - як варіант купити валюту (доляр) а там видно буде))
так долар буде лежати , а хотілося б щоб пасивний дохід якийсь капав овдп в доларі взагалі не вигідно 4% річних а от гривня 17% вже цікавіше правда що буде з курсом
