Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:28

  funtic написав:Amethyst
ще нема хати, і овдп нема просто роздуми куди інвестувати грн


була така тема в Київі (Львові, Трускавці траплялось багато раз)-організували фірму: знімали житло по 10к , людям здавали по 14-15к (правда робили прибирання і якщо потрібно, дрібний ремонт)
prodigy
 
Повідомлень: 12651
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:57

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  ihorsic написав:А тут всі пишуть що валютні ОВДП нікому не потрібні. А виявляється вони потрібні не лише мені


4% за 18 місяців (зверніть увагу на інфляцію долара, саме в Україні) вона не 25-30% як в гривні, але 12% (якщо купувати ліки, продукти, товари для будівництва і ще багато чого)

тримати 18 місяців в бумагах-під такий відсоток це *опа

порахуйте на пальцях: я продав долар в кінці червня по 41,88грн, закинув на 3міс депо
сьогодні Райфайзен продає долар (50к) по 41,30грн (якщо маєте декілька родичів, то 200к за день ноу проблем), за 3міс профіт 5% (так, минуло лише 50днів, а не 92), побачимо курс грн на початку жовтня, тоді буде точніше.
prodigy
 
Повідомлень: 12651
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 17:59

  prodigy написав:
  funtic написав:що краще вибрати для інвестиції на сьогодні овдп грн чи здача в оренду квартири в обласному центрі? перше простіше але є ризик девальвації грн , друге стабільніше по дохідності але менший дохід і більше проблем з обслуговуванням


у мене 3х кімнатна стоїть 6 років зачинена, це була моя власна квартира де прожив 24 років (половину часу в рейсах), все в ній (окрім установки кондиціонера) зробив своїми руками(ще батьки допомагали), для мене краще продати ніж бачити як хтось ґвалтує твоє житло.


Зважаючи на курс - як варіант купити валюту (доляр) а там видно буде))

Взагалі оренда і ОВДП/депозити це діаметрально протилежні види інвестицій. Як правило люди обирають або одне або інше. Дуже мало є людей у яких і декілька квартир в оренді і декілька мільйонів в ОВДП - або одне або інше. Чому так - це довга розмова, головна причина - психологія. Одні не можуть спокійно спати поки хтось "ґвалтує" їхню нерухомість, інші не довіряють державі/банкам - бояться,
і ніякими аргументами їх не переконаєш. Такі справи//)
asti
 
Повідомлень: 4521
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 11:41

  moveton написав:
  lincoln2 написав:купити за КЛ ТАСі ОВДП без нової комісії ще ж можна цього місяця ? тільки ж в 150 грн за непогашений КЛ на кінець місяця попаду ?

Смотря какая из новых имеется в виду. 1.5% + 50 грн введена с 30 июля. Евреям, у которых ещё немножечко июль, можно даже и без этой, только шшш, тема секретная.

если что-то вкусное/секретное , как обойти комис , черканите плиз в личку...
lincoln2
 
Повідомлень: 842
З нами з: 05.02.11
Подякував: 194 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 13:02

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  lincoln2 написав:как обойти комис , черканите плиз в личку...


ганьба обом
prodigy
 
Повідомлень: 12651
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 16:29

  prodigy написав:
  lincoln2 написав:как обойти комис , черканите плиз в личку...


ганьба обом


що ганебного в тому, щоб не платити комісійні, при купівлі ВОВДП ?
lincoln2
 
Повідомлень: 842
З нами з: 05.02.11
Подякував: 194 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 18:14

  lincoln2 написав:
  prodigy написав:
  lincoln2 написав:как обойти комис , черканите плиз в личку...


ганьба обом


що ганебного в тому, щоб не платити комісійні, при купівлі ВОВДП ?


публічна гілка, мета якої -обговорювати і ділитися досвідом коли маєш
справу з ОВДП(картками)

один заявляє публічно(неприватно), що знає як обійти комісії-
інший (тобто ви) просить поділитися цим знанням приватно (в ОП)
і це люди, яким 45(50)+ і 15 років на форумі, ну не сором? сором і ганьба

як дитячому садочку((

подвійний сором в тому, що ви сами не второпали , а запитали
це як зіпсувати повітря і дивитися людям в очі "хто ж це зробив?"
prodigy
 
Повідомлень: 12651
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 18:57

  prodigy написав:як дитячому садочку((

подвійний сором в тому, що ви сами не второпали , а запитали
це як зіпсувати повітря і дивитися людям в очі "хто ж це зробив?"

Первый, предельно толсто намекнувший, что сейчас для траты без комиса кредитных Тазика по 6211 понадобится божественное чудо делает рука-лицо и от второго и от третьего. Действительно детский сад.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5861
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 19:19

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Хлопці, про що йдеться з Тазіком? Які комісії та як обходити збираєтеся?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 24.03.23
Подякував: 29 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 19:29

  asti написав:
  prodigy написав:
  funtic написав:що краще вибрати для інвестиції на сьогодні овдп грн чи здача в оренду квартири в обласному центрі? перше простіше але є ризик девальвації грн , друге стабільніше по дохідності але менший дохід і більше проблем з обслуговуванням



Зважаючи на курс - як варіант купити валюту (доляр) а там видно буде))

так долар буде лежати , а хотілося б щоб пасивний дохід якийсь капав овдп в доларі взагалі не вигідно 4% річних а от гривня 17% вже цікавіше правда що буде з курсом
funtic
 
Повідомлень: 162
З нами з: 14.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 957958959960>
