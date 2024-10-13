|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 25 сер, 2025 21:39
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Хлопці, про що йдеться з Тазіком? Які комісії та як обходити збираєтеся?
Краще обійти Тазік...
nord
- Повідомлень: 598
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
1
