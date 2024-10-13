|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 25 сер, 2025 21:39
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Хлопці, про що йдеться з Тазіком? Які комісії та як обходити збираєтеся?
Краще обійти Тазік...
-
nord
-
-
- Повідомлень: 598
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 26 сер, 2025 16:08
Огляд ICU: Облігації: Мінфін зменшує обсяг валютних ОВДП в обігу
Міністерство фінансів невеликими кроками, але продовжує поступовий рух до зменшення валютних облігацій в обігу.
Наприкінці липня Мінфін погасив $400 млн валютних облігацій, а минулого тижня ще $280 млн. Міністерство планувало розміщувати за цей час номіновані в доларах облігації чотири рази, але фактично розміщувало менші обсяги паперів, ніж погашало. Так, наприкінці липня та на початку серпня Мінфін продав валютних облігацій на $352 млн, а минулого тижня ще $150 млн. Завтра міністерство розміщуватиме лише $100 млн валютних облігацій.
Отже, міністерство поступово зменшує обсяг валютних облігацій в обігу, і з урахуванням облігацій, які будуть розміщені завтра, темп скорочення обсягу всіх валютних ОВДП в обігу від початку року становитиме понад 13%.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16741
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 578 раз.
- Подякували: 1758 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:44
За 5 місяців, що залишилось до кінця року
за рахунок ОВДП до бюджету необхідно залучити в півтора рази більше коштів, ніж вже вдалося отримати
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16741
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 578 раз.
- Подякували: 1758 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
Додано: Вів 26 сер, 2025 23:14
asti написав: prodigy написав: funtic написав:
що краще вибрати для інвестиції на сьогодні овдп грн чи здача в оренду квартири в обласному центрі? перше простіше але є ризик девальвації грн , друге стабільніше по дохідності але менший дохід і більше проблем з обслуговуванням
у мене 3х кімнатна стоїть 6 років зачинена, це була моя власна квартира де прожив 24 років (половину часу в рейсах), все в ній (окрім установки кондиціонера) зробив своїми руками(ще батьки допомагали), для мене краще продати ніж бачити як хтось ґвалтує твоє житло.
Зважаючи на курс - як варіант купити валюту (доляр) а там видно буде))
Взагалі оренда і ОВДП/депозити це діаметрально протилежні види інвестицій. Як правило люди обирають або одне або інше. Дуже мало є людей у яких і декілька квартир в оренді і декілька мільйонів в ОВДП - або одне або інше. Чому так - це довга розмова, головна причина - психологія. Одні не можуть спокійно спати поки хтось "ґвалтує" їхню нерухомість, інші не довіряють державі/банкам - бояться,
і ніякими аргументами їх не переконаєш. Такі справи//)
а як же правило 3Д: диверсифікація, диверсифікація і ще раз диверсифікація?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40555
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1607 раз.
- Подякували: 2852 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 27 сер, 2025 09:05
greenozon написав:
за рахунок ОВДП до бюджету необхідно залучити в півтора рази більше коштів, ніж вже вдалося отримати
Нещодавно за пропозицією уряду ПЛАНОВИЙ РОЗМІРфінансування дефіциту бюджету від внутрішніх запозичень був збільшений на 185 млрд. грн – до 764 млрд. грн.За 7 місяців 2025 року від продажу ОВДП урядом було залучено близько 303 млрд. грн.
Отримати ще 461 млрд.
грн в такий короткий строк – виглядає ‼️проблематичним.
залишилось 18 аукціонів -якщо результати як вчора (9млрд), ОК нехай 10, то це 180млрд
для досягнення рівня 461, треба залучати по 25,6млрд (може мінфін зробить фінт - якість цікаві плюшки?) типу 4х річні під 16%
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12652
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3331 раз.
- Подякували: 3343 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 27 сер, 2025 10:25
prodigy написав: greenozon написав:
за рахунок ОВДП до бюджету необхідно залучити в півтора рази більше коштів, ніж вже вдалося отримати
Нещодавно за пропозицією уряду ПЛАНОВИЙ РОЗМІРфінансування дефіциту бюджету від внутрішніх запозичень був збільшений на 185 млрд. грн – до 764 млрд. грн.За 7 місяців 2025 року від продажу ОВДП урядом було залучено близько 303 млрд. грн.
Отримати ще 461 млрд.
грн в такий короткий строк – виглядає ‼️проблематичним.
залишилось 18 аукціонів -якщо результати як вчора (9млрд), ОК нехай 10, то це 180млрд
для досягнення рівня 461, треба залучати по 25,6млрд (може мінфін зробить фінт - якість цікаві плюшки?) типу 4х річні під 16%
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40555
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1607 раз.
- Подякували: 2852 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 27 сер, 2025 10:32
prodigy написав: greenozon написав:
за рахунок ОВДП до бюджету необхідно залучити в півтора рази більше коштів, ніж вже вдалося отримати
Нещодавно за пропозицією уряду ПЛАНОВИЙ РОЗМІРфінансування дефіциту бюджету від внутрішніх запозичень був збільшений на 185 млрд. грн – до 764 млрд. грн.За 7 місяців 2025 року від продажу ОВДП урядом було залучено близько 303 млрд. грн.
Отримати ще 461 млрд.
грн в такий короткий строк – виглядає ‼️проблематичним.
залишилось 18 аукціонів -якщо результати як вчора (9млрд), ОК нехай 10, то це 180млрд
для досягнення рівня 461, треба залучати по 25,6млрд (може мінфін зробить фінт - якість цікаві плюшки?) типу 4х річні під 16%
Ви обидва маєте рацію, та я б не сприймав будь-які плани за чисту монету. Плани на те й плани, щоб відрізнятися від факту. Можуть перекрити за рахунок якихось інших джерел, можливо вже відомих уряду або майже узгоджених, цільових "грантів", тощо. Нам про це станом на зараз невідомо. Якщо уряд запозичуватиме так, як він це робить зараз, виконати план з залучення грошей (якщо це має бути саме ОВДП на всю суму) нереалістично. Підвищення ставок по гривневих, доларових та єврових запозиченнях навряд чи допоможе.
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|3310
|
|
|0
|4577
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|8493
|
|