greenozon написав:за рахунок ОВДП до бюджету необхідно залучити в півтора рази більше коштів, ніж вже вдалося отримати
Нещодавно за пропозицією уряду ПЛАНОВИЙ РОЗМІРфінансування дефіциту бюджету від внутрішніх запозичень був збільшений на 185 млрд. грн – до 764 млрд. грн.
За 7 місяців 2025 року від продажу ОВДП урядом було залучено близько 303 млрд. грн.
Отримати ще 461 млрд. грн в такий короткий строк – виглядає ‼️проблематичним.
залишилось 18 аукціонів -якщо результати як вчора (9млрд), ОК нехай 10, то це 180млрд для досягнення рівня 461, треба залучати по 25,6млрд (може мінфін зробить фінт - якість цікаві плюшки?) типу 4х річні під 16%
Ви обидва маєте рацію, та я б не сприймав будь-які плани за чисту монету. Плани на те й плани, щоб відрізнятися від факту. Можуть перекрити за рахунок якихось інших джерел, можливо вже відомих уряду або майже узгоджених, цільових "грантів", тощо. Нам про це станом на зараз невідомо. Якщо уряд запозичуватиме так, як він це робить зараз, виконати план з залучення грошей (якщо це має бути саме ОВДП на всю суму) нереалістично. Підвищення ставок по гривневих, доларових та єврових запозиченнях навряд чи допоможе.
Правда такой ответ сразу же порождает другой вопрос: нафига тогда вообще план? Чтобы его увеличивать и потом гордо отчитываться, что столько брать не потребовалось и причастным нужно выписать премию за экономию?
moveton написав:Правда такой ответ сразу же порождает другой вопрос: нафига тогда вообще план? Чтобы его увеличивать и потом гордо отчитываться, что столько брать не потребовалось и причастным нужно выписать премию за экономию?
Якщо зібрали більше плану податків, то навіщо дозичати під значні % та ще і при міцніючій грн, яка сьогодні ще і має ДН?
Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на майже ₴71 мільярд За січень - серпень податкові надходження до загального фонду державного бюджету, які адмініструє Державна податкова служба, становили 868,3 мільярди гривень, що на 24,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. https://bin.ua/news/economics/economic/ ... en-do.html