|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 вер, 2025 14:06
l_e_x Але почало працювати за цінами 3.09.25...
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 738
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:40
Господа, Аккорд дает через ДИЮ без комиссии?
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 2029
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:46
Алексей77 написав:
Господа, Аккорд дает через ДИЮ без комиссии?
Хіба там дають ліміт більше 5K? а так то дає
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:30
ukr0014959 написав:
Хіба там дають ліміт більше 5K?
Та дают. Вот для больше 30к уже не знаю каким красивым быть надо.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5885
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|3462
|
|
|0
|4639
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|8683
|
|