Додано: Сер 03 вер, 2025 11:40
Re: Ринок ОВДП
Господа, Аккорд дает через ДИЮ без комиссии?
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:46
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:30
Додано: Сер 03 вер, 2025 20:49
Внутрішній борговий ринок України зберігає значний потенціал для фінансування дефіциту державного бюджету. Однак він не зможе повністю покрити всі потреби, тому країна й надалі залежатиме від допомоги міжнародних партнерів. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
Потенціал ринку ОВДП
За оцінками НБУ, внутрішній ринок може залучити «пару сотень мільярдів гривень» через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). У липні цього року Рада збільшила чисте фінансування держбюджету за рахунок ОВДП з 17 млрд грн до 250 млрд грн.
Ніколайчук зазначив, що поточна ліквідність і глибина ринку дозволяють Міністерству фінансів залучити необхідні кошти без додаткових заходів.
Безпека інвестицій та ризики
Коментуючи побоювання щодо великої частки державних паперів в активах банків, представник НБУ наголосив, що самі по собі ці інструменти не створюють ризиків. За його словами, банки ретельно оцінюють ризики, а Нацбанк не вбачає надмірних загроз для їхньої діяльності.
