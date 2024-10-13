тут в колеги думки-прогноз на 70.... (екстрем - поза сотку..)
Додано: Нед 07 вер, 2025 10:09
Re: Ринок ОВДП
тут в колеги думки-прогноз на 70.... (екстрем - поза сотку..)
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:25
чергова маячня від Соміка, чому? тому що офіційні данні по імпорту (тим більше зброї) це державна таємниця (і реальні ціфри невідомі навіть генералам НАТО, те що Оресту і Somilitaku)
у разі припинення фінансової допомоги запасу міцності вистачить на 4-5 місяців (і не факт, що останній млрд звр буде витрачений виплати військовим чи бюджетникам)
тому це варіант взагалі неприйнятний
вже описував логіку курсоутворення НБУ -вона корелюється з мінфіном
-немає значного експорту(вражаю немає у 2025), імпорт переважає у 2,2-2,5разів експорт -курс має буде стабільним (навіть гривню на 1-2% укріплять, що і сталося з початку серпня)
на 2026р допомога узгоджена, тобто стабільність курсу на 8-12 місяців без питання
Додано: Пон 08 вер, 2025 11:47
Додано: Сер 10 вер, 2025 11:27
Re: Ринок ОВДП
Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.
