RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 961962963964>
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:09

Re: Ринок ОВДП

  vadymbanker написав:гривня девальвує на такі позначки і навіть більше, десь до максимуму 55.


тут в колеги думки-прогноз на 70.... (екстрем - поза сотку..)

viewtopic.php?p=5887857#p5887857
greenozon
 
Повідомлень: 16771
З нами з: 01.06.14
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:25

  greenozon написав:
  vadymbanker написав:гривня девальвує на такі позначки і навіть більше, десь до максимуму 55.


тут в колеги думки-прогноз на 70.... (екстрем - поза сотку..)

viewtopic.php?p=5887857#p5887857

чергова маячня від Соміка, чому? тому що офіційні данні по імпорту (тим більше зброї) це державна таємниця (і реальні ціфри невідомі навіть генералам НАТО, те що Оресту і Somilitaku)
у разі припинення фінансової допомоги запасу міцності вистачить на 4-5 місяців (і не факт, що останній млрд звр буде витрачений виплати військовим чи бюджетникам)
тому це варіант взагалі неприйнятний

вже описував логіку курсоутворення НБУ -вона корелюється з мінфіном
-немає значного експорту(вражаю немає у 2025), імпорт переважає у 2,2-2,5разів експорт -курс має буде стабільним (навіть гривню на 1-2% укріплять, що і сталося з початку серпня)
на 2026р допомога узгоджена, тобто стабільність курсу на 8-12 місяців без питання
prodigy
 
Повідомлень: 12675
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3336 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:18

Хтось купляв ОВДП, крім ІКУ,Бонда,Сенс та Кінто? Де є вигідні умови?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 722
З нами з: 16.10.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:47

  tarasum написав:Хтось купляв ОВДП, крім ІКУ,Бонда,Сенс та Кінто? Де є вигідні умови?

Приват подивіться - є позиції дешевше Сенса, а є і дорожче
SAndriy1
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 17.01.15
Подякував: 409 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 11:27

Re: Ринок ОВДП

Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 24.03.23
Подякував: 29 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 12:48

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.

сьогодні ж перша виплата після зміни - скоро підуть платежі по лазурному
gonzo
 
Повідомлень: 361
З нами з: 05.01.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:03

  tarasum написав:Хтось купляв ОВДП, крім ІКУ,Бонда,Сенс та Кінто? Де є вигідні умови?


https://uainvest.com.ua/ukrbonds

сенс на жаль відвалився
причина невідома
greenozon
 
Повідомлень: 16771
З нами з: 01.06.14
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:12

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.

Думаю на этот раз выплаты пройдут на е поддержку. Но вот будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты, а банков имеющих эти карты, аж четыре. Остальные отнюдь не спешат,даже государственные. Покращення полным ходом.
Порт
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:25

  Порт написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.

Думаю на этот раз выплаты пройдут на е поддержку. Но вот будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты, а банков имеющих эти карты, аж четыре. Остальные отнюдь не спешат,даже государственные. Покращення полным ходом.


Дія.Картка Приват - зарахували, але Приват взяв 0.5 % комісії. Сформував запит до гарячки
Дія.Картка Моно - все ок
Navegantes
 
Повідомлень: 420
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:32

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.

сенс прислав погашення на є підтримку(правда поки без купона)
gonzo
 
Повідомлень: 361
З нами з: 05.01.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 961962963964>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 3544
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 4707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 8749
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9632)
10.09.2025 14:54
Sense Bank (14835)
10.09.2025 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.