чергова маячня від Соміка, чому? тому що офіційні данні по імпорту (тим більше зброї) це державна таємниця (і реальні ціфри невідомі навіть генералам НАТО, те що Оресту і Somilitaku) у разі припинення фінансової допомоги запасу міцності вистачить на 4-5 місяців (і не факт, що останній млрд звр буде витрачений виплати військовим чи бюджетникам) тому це варіант взагалі неприйнятний
вже описував логіку курсоутворення НБУ -вона корелюється з мінфіном -немає значного експорту(вражаю немає у 2025), імпорт переважає у 2,2-2,5разів експорт -курс має буде стабільним (навіть гривню на 1-2% укріплять, що і сталося з початку серпня) на 2026р допомога узгоджена, тобто стабільність курсу на 8-12 місяців без питання
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.
Думаю на этот раз выплаты пройдут на е поддержку. Но вот будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты, а банков имеющих эти карты, аж четыре. Остальные отнюдь не спешат,даже государственные. Покращення полным ходом.
Дія.Картка Приват - зарахували, але Приват взяв 0.5 % комісії. Сформував запит до гарячки Дія.Картка Моно - все ок