Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 вер, 2025 14:33
Navegantes написав: Порт написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.
Думаю на этот раз выплаты пройдут на е поддержку. Но вот будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты, а банков имеющих эти карты, аж четыре. Остальные отнюдь не спешат,даже государственные. Покращення полным ходом.
Дія.Картка Приват - зарахували, але Приват взяв 0.5 % комісії. Сформував запит до гарячки
Дія.Картка Моно - все ок
А что, уже что то выплатили? Обычно, раньше 4 дня ничего не приходит.
Порт
Додано: Сер 10 вер, 2025 14:54
Порт написав:
А что, уже что то выплатили? Обычно, раньше 4 дня ничего не приходит.
КІНТО виплатив
Navegantes
