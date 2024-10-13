RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 961962963964
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:33

  Navegantes написав:
  Порт написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.

Думаю на этот раз выплаты пройдут на е поддержку. Но вот будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты, а банков имеющих эти карты, аж четыре. Остальные отнюдь не спешат,даже государственные. Покращення полным ходом.


Дія.Картка Приват - зарахували, але Приват взяв 0.5 % комісії. Сформував запит до гарячки
Дія.Картка Моно - все ок

А что, уже что то выплатили? Обычно, раньше 4 дня ничего не приходит.
Порт
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:54

Re: Ринок ОВДП

  Порт написав:А что, уже что то выплатили? Обычно, раньше 4 дня ничего не приходит.


КІНТО виплатив
Navegantes
 
Повідомлень: 420
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 15:15

Re: Ринок ОВДП

  Порт написав:будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты

Выплаты будущих покупок в Дие. А кто успел затариться на еПидтримку, тот и в 2027м на неё получит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5908
З нами з: 23.03.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 15:58

Re: Ринок ОВДП

Сенс выплатил только что на Приват за Лазурное только номинал, купона еще нет.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4437
З нами з: 14.10.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 16:28

  Navegantes написав:
  Порт написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.

Думаю на этот раз выплаты пройдут на е поддержку. Но вот будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты, а банков имеющих эти карты, аж четыре. Остальные отнюдь не спешат,даже государственные. Покращення полным ходом.


Дія.Картка Приват - зарахували, але Приват взяв 0.5 % комісії. Сформував запит до гарячки
Дія.Картка Моно - все ок

UPD: Підтримка Привату трохи в неадекваті, каже що платіж зайшов як нецільове зарахування, і вина лежить на платнику (в моєму випадку КІНТО), хоча в призначенні платежу чітко видно виплату по ОВДП. З таким самим призначенням Моно зарахував без комісії. КІНТО про проблему з Приватом знає, будуть звертатися до Дії


Все теж саме:Лазурне Кінто - єПідтримка Привату - -0.5% :twisted:
VASH
 
Повідомлень: 739
З нами з: 26.10.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 16:35

  Ferlakur написав:Сенс выплатил только что на Приват за Лазурное только номинал, купона еще нет.

Уже есть. Никаких 0,5% не сняли.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4437
З нами з: 14.10.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 16:35

  moveton написав:
  Порт написав:будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты

Выплаты будущих покупок в Дие. А кто успел затариться на еПидтримку, тот и в 2027м на неё получит.

Кто маринует деньги до 27 года, тот получит. В последний раз.
Порт
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 961962963964
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 3544
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 4708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 8749
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9637)
10.09.2025 16:35
Sense Bank (14836)
10.09.2025 16:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.