Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 вер, 2025 14:33
Navegantes написав: Порт написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.
Думаю на этот раз выплаты пройдут на е поддержку. Но вот будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты, а банков имеющих эти карты, аж четыре. Остальные отнюдь не спешат,даже государственные. Покращення полным ходом.
Дія.Картка Приват - зарахували, але Приват взяв 0.5 % комісії. Сформував запит до гарячки
Дія.Картка Моно - все ок
А что, уже что то выплатили? Обычно, раньше 4 дня ничего не приходит.
Додано: Сер 10 вер, 2025 14:54
Порт написав:
А что, уже что то выплатили? Обычно, раньше 4 дня ничего не приходит.
КІНТО виплатив
Додано: Сер 10 вер, 2025 15:15
Порт написав:
будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты
Выплаты будущих покупок в Дие. А кто успел затариться на еПидтримку, тот и в 2027м на неё получит.
Додано: Сер 10 вер, 2025 15:58
Сенс выплатил только что на Приват за Лазурное только номинал, купона еще нет.
Додано: Сер 10 вер, 2025 16:28
Navegantes написав: Порт написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.
Думаю на этот раз выплаты пройдут на е поддержку. Но вот будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты, а банков имеющих эти карты, аж четыре. Остальные отнюдь не спешат,даже государственные. Покращення полным ходом.
Дія.Картка Приват - зарахували, але Приват взяв 0.5 % комісії. Сформував запит до гарячки
Дія.Картка Моно - все ок
UPD: Підтримка Привату трохи в неадекваті, каже що платіж зайшов як нецільове зарахування, і вина лежить на платнику (в моєму випадку КІНТО), хоча в призначенні платежу чітко видно виплату по ОВДП. З таким самим призначенням Моно зарахував без комісії. КІНТО про проблему з Приватом знає, будуть звертатися до Дії
Все теж саме:Лазурне Кінто - єПідтримка Привату - -0.5%
Додано: Сер 10 вер, 2025 16:35
Ferlakur написав:
Сенс выплатил только что на Приват за Лазурное только номинал, купона еще нет.
Уже есть. Никаких 0,5% не сняли.
Додано: Сер 10 вер, 2025 16:35
moveton написав: Порт написав:
будущие выплаты , пока что, возможны только на дия карты
Выплаты будущих покупок в Дие. А кто успел затариться на еПидтримку, тот и в 2027м на неё получит.
Кто маринует деньги до 27 года, тот получит. В последний раз.
