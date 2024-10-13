RSS
Ринок ОВДП
Сер 10 вер, 2025 20:19

Navegantes
Так, з Кінто.
На "гарячку" Привата додзвонитися не можу, в Дії підтримки вже теж немає!
Сер 10 вер, 2025 20:31

  V2 написав:Navegantes
Так, з Кінто.
На "гарячку" Привата додзвонитися не можу, в Дії підтримки вже теж немає!


"Гарячка" Привату вам не допоможе, лише витратите час та нерви. Зателефонуйте в Кінто, вони в курсі проблеми. Зафіксують ваше звернення та скажуть очікувати.
