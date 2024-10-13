RSS
Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:43

  Navegantes написав:
  la9 написав:Дія стала брати комісію за купівлю ??? Просить комісію 0,2% за купівлю через Укргаз, Кінто та ICU.
Покращення? Підтримка дії нічого не знає. В Укргазбанку кажуть, що нічого не мінялося і в них без комісії.

П***ець

При владі - зграя деге****тів


Дія у себе пише "При купівлі облігацій через застосунок Дія комісій немає. Але банк при оплаті облігацій може стягувати комісію в разі оплати кредитними коштами"



Так але сума комісіі відображається в Діі в момент купівлі. Тільки що спробував.При чому платити хотів власними коштами. Карта без ліміту.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:48

  Navegantes написав:
  la9 написав:Дія стала брати комісію за купівлю ??? Просить комісію 0,2% за купівлю через Укргаз, Кінто та ICU.
Покращення? Підтримка дії нічого не знає. В Укргазбанку кажуть, що нічого не мінялося і в них без комісії.

Дія у себе пише "При купівлі облігацій через застосунок Дія комісій немає. Але банк при оплаті облігацій може стягувати комісію в разі оплати кредитними коштами"

Справа не в банках - комісія висвітилась в ДІЇ в момент оплати ще ДО ТОГО як я почав вводити дані картки!
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:49

  ukr0014959 написав:
  Navegantes написав:
  la9 написав:Дія стала брати комісію за купівлю ??? Просить комісію 0,2% за купівлю через Укргаз, Кінто та ICU.
Покращення? Підтримка дії нічого не знає. В Укргазбанку кажуть, що нічого не мінялося і в них без комісії.

П***ець

При владі - зграя деге****тів


Дія у себе пише "При купівлі облігацій через застосунок Дія комісій немає. Але банк при оплаті облігацій може стягувати комісію в разі оплати кредитними коштами"



Так але сума комісіі відображається в Діі в момент купівлі. Тільки що спробував.При чому платити хотів власними коштами. Карта без ліміту.


Виходить що "покращення" має місце. Тепер би зрозуміти хто таки бере кошти - сама Дія чи Укргаз, який обробляє всі купівлі ОВДП в Дії.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:50

Скоріш за все Укргаз...
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:52

  asti написав:Скоріш за все Укргаз...


і залишає собі чи ділиться з Дією? Питань багато, відповідей мало. Бажання купувати через Дію зменшилось
Navegantes
 
Повідомлень: 430
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:52

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Виходить що "покращення" має місце.

Это ответ на недавний вопрос почему банки не спешат Дия.Карту реализовывать :mrgreen: Я так понимаю, что теперь спрос на неё сильно упадёт, толком не успев начаться.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:52

Дія у себе пише "При купівлі облігацій через застосунок Дія комісій немає. Але банк при оплаті облігацій може стягувати комісію в разі оплати кредитними коштами"[/quote]


Так але сума комісіі відображається в Діі в момент купівлі. Тільки що спробував.При чому платити хотів власними коштами. Карта без ліміту.[/quote]

Виходить що "покращення" має місце. Тепер би зрозуміти хто таки бере кошти - сама Дія чи Укргаз, який обробляє всі купівлі ОВДП в Дії.[/quote]

Хто б не брав, доходність зменьшується(
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:55

  Navegantes написав:
  la9 написав:Дія стала брати комісію за купівлю ??? Просить комісію 0,2% за купівлю через Укргаз, Кінто та ICU.
Покращення? Підтримка дії нічого не знає. В Укргазбанку кажуть, що нічого не мінялося і в них без комісії.

П***ець

При владі - зграя деге****тів


Дія у себе пише "При купівлі облігацій через застосунок Дія комісій немає. Але банк при оплаті облігацій може стягувати комісію в разі оплати кредитними коштами"

Ви не зрозуміли про що мова. Спробуйте щось купити. Комісія зазначається ще ДО вводу даних карти!!! Зазначається на сторінці оплати після підписання документівЗображення
