la9 написав:Дія стала брати комісію за купівлю ??? Просить комісію 0,2% за купівлю через Укргаз, Кінто та ICU. Покращення? Підтримка дії нічого не знає. В Укргазбанку кажуть, що нічого не мінялося і в них без комісії.
П***ець
При владі - зграя деге****тів
Дія у себе пише "При купівлі облігацій через застосунок Дія комісій немає. Але банк при оплаті облігацій може стягувати комісію в разі оплати кредитними коштами"
Так але сума комісіі відображається в Діі в момент купівлі. Тільки що спробував.При чому платити хотів власними коштами. Карта без ліміту.
Справа не в банках - комісія висвітилась в ДІЇ в момент оплати ще ДО ТОГО як я почав вводити дані картки!
Так але сума комісіі відображається в Діі в момент купівлі. Тільки що спробував.При чому платити хотів власними коштами. Карта без ліміту.
Виходить що "покращення" має місце. Тепер би зрозуміти хто таки бере кошти - сама Дія чи Укргаз, який обробляє всі купівлі ОВДП в Дії.
Ви не зрозуміли про що мова. Спробуйте щось купити. Комісія зазначається ще ДО вводу даних карти!!! Зазначається на сторінці оплати після підписання документів