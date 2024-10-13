|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:16
ур**, що тут ще скажеш...
Navegantes
Повідомлень: 432
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 114 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:24
asti написав:
Скоріш за все Укргаз...
Якщо облігація не військова
, то Укргаз додає комісії -так було завжди, і рік тому і три
prodigy
Повідомлень: 12679
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3337 раз.
- Подякували: 3346 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:24
Укргаз це бере.Там же написано.
посетитель
Повідомлень: 1527
З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 230 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:26
prodigy написав: asti написав:
Скоріш за все Укргаз...
Якщо облігація не військова
, то Укргаз додає комісії -так було завжди, і рік тому і три
Зверніть увагу на назву розділу в Дії - "Військові облігації"
la9
Повідомлень: 2754
З нами з: 02.07.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 92 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:31
Спочатку залишив в УГБ зверненя щодо комісії, але мене запевняли, що це не вони і зветайтесь до Дії. Потім зателефонував, вказав їм, бовдурам, на документ на їх сайті, щоб не мучалися надавати відповідь, і залишив звернення про аморальність/ не аморальність стягувати комісію за купівлю військових овдп під час війни, і за зловживання монопольним становищем, оскільки з ними договір і не має можливості вибрати іншу особу для проведення транзакції
la9
Повідомлень: 2754
З нами з: 02.07.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 92 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:37
для ісу поле комісія є, але поки 0 відображає
gonzo
Повідомлень: 363
З нами з: 05.01.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 36 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:39
gonzo написав:
для ісу поле комісія є, але поки 0 відображає
мабуть, не "поки", а вже! Бо зранку малювало комісію від ісу
la9
Повідомлень: 2754
З нами з: 02.07.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 92 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:41
la9 написав:
Спочатку залишив в УГБ зверненя щодо комісії, але мене запевняли, що це не вони і зветайтесь до Дії. Потім зателефонував, вказав їм, бовдурам, на документ на їх сайті, щоб не мучалися надавати відповідь, і залишив звернення про аморальність/ не аморальність стягувати комісію за купівлю військових овдп під час війни, і за зловживання монопольним становищем, оскільки з ними договір і не має можливості вибрати іншу особу для проведення транзакції
Ну, до слова, ви ж, напевне, не вважаєте аморальним отримувати відсотки за підтримку країни у скрутний час...
asti
Повідомлень: 4527
З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
asti написав: la9 написав:
Спочатку залишив в УГБ зверненя щодо комісії, але мене запевняли, що це не вони і зветайтесь до Дії. Потім зателефонував, вказав їм, бовдурам, на документ на їх сайті, щоб не мучалися надавати відповідь, і залишив звернення про аморальність/ не аморальність стягувати комісію за купівлю військових овдп під час війни, і за зловживання монопольним становищем, оскільки з ними договір і не має можливості вибрати іншу особу для проведення транзакції
Ну, до слова, ви ж, напевне, не вважаєте аморальним отримувати відсотки за підтримку країни у скрутний час...
Або ви плутаєте поняття, або свідомо застосовуєте маніпуляційну техніку у спілкуванні
la9
Повідомлень: 2754
З нами з: 02.07.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 92 раз.
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:46
Navegantes написав: V2 написав:Navegantes
Так, з Кінто.
На "гарячку" Привата додзвонитися не можу, в Дії підтримки вже теж немає!
"Гарячка" Привату вам не допоможе, лише витратите час та нерви. Зателефонуйте в Кінто, вони в курсі проблеми. Зафіксують ваше звернення та скажуть очікувати.
В мене подібна ситуація була ще в лютому 2024 р.
Ой+ написав: 2XL написав:
Ой+ написав:2XL Кінто якось вернув мені на єпідтримку привату виплату як перекази, який приват побрив на 50 грн і суму і купонну виплату.
Це поодинокий випадок?
Я раз так попав, створив звернення, але приват таки доказував, що брокер неправильно оформив, пізніше я вказував виплату на сенс. Тим більше з сенсу легше далі рухати кошти.
Тобто звернення і активна участь підтримки привату нічого не дали, ну та махнув рукою, оскільки + значно перевищував -.
moveton написав: Navegantes написав:
Виходить що "покращення" має місце.
Это ответ на недавний вопрос почему банки не спешат Дия.Карту реализовывать
Я так понимаю, что теперь спрос на неё сильно упадёт, толком не успев начаться.
Ідея діяти за кл себе вичерпує, бо реально в продажі є червень 2026, а такого грейсу ніхто не пропонує. Хіба потішити себе невеликими канікулами, а тоді надіятись і вірити. Вчора ще і мав дзвінок з Сенсу, а чого це щомісячні надходження, а це якраз і були виплати за ОВДП, значно перевищують анкету. От цікаво, якби ганяв кошти через 3-ох денні депо, то також би вважали, що за місяць десятиразовий прибуток від задіяної суми отримав?
Ой+
Повідомлень: 7089
З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1120 раз.
