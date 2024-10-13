Ринок ОВДП
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:47
gonzo написав:
для ісу поле комісія є, але поки 0 відображає
потестив - є комісія і через ісу і через укргаз.
Так швидко навряд би скасували, наавіть якщо б і хотіли
la9
Додано: Чет 11 вер, 2025 11:57
la9 написав:
для ісу поле комісія є, але поки 0 відображає
потестив - є комісія і через ісу і через укргаз.
Так швидко навряд би скасували, наавіть якщо б і хотіли
https://ibb.co/wNGXggc4
gonzo
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:01
gonzo написав:
для ісу поле комісія є, але поки 0 відображає
потестив - є комісія і через ісу і через укргаз.
Так швидко навряд би скасували, наавіть якщо б і хотіли
https://ibb.co/wNGXggc4
Зробіть наступний перехід і переконаєтесь у протилежному
la9
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:01
Ой+ написав:
От цікаво, якби ганяв кошти через 3-ох денні депо, то також би вважали, що за місяць десятиразовий прибуток від задіяної суми отримав?
А что тут интересного? Именно так и было относительно недавно. В теме Сенса любители троекратного трёхдневного депо, когда каждый день очередной закончившийся перекладываешь на депо, который кончится завтра, плакались, что им все 30 раз в месяц насчитали и потребовали справку о доходах на такую сумму. Потом как-то затихло: то ли сенсофинмон одумался, то ли все привыкли.
moveton
Додано: Чет 11 вер, 2025 13:10
la9 написав:
Зробіть наступний перехід і переконаєтесь у протилежному
ваша правда, навіть комісію через одне місце вводять
gonzo
Додано: Чет 11 вер, 2025 14:03
Теми міндіча розкрили, тому ось на ці 0,2% і буде дехто фінансувати собі вибори та комфортне життя.
V2
