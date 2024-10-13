Думаю, ми маємо справу з черговою корупційною оборудкою. Декілька років сервіс не бере комісію за купівлю військових овдп. І раптом партнером Дії стає державний банк, який починає брати мзду. Якщо мова йде про проведення транзакції, то встановіть фіксовану суму. Чи витрати банка на проведення платежу залежать від суми??? Але ж, тоді банка не отримає грошей, на які розраховувала і які "вклала" в те, щоб стати партнером Дії. А як працювали "папєрєднікі" без комісії, у збиток?
**ка, меморандум, обмежений вибір дія-карт, що значно підвищує вірогідність зустрічі з фінмоном, тепер ще комісія за військові облігації під час війни. При владі - зграя до****обів та де****ратів.
la9 написав:Чи витрати банка на проведення платежу залежать від суми???
Вроде, как VISA/MC нужно какой-то процент отстёгивать. Что не мешает некоторым банкам предлагать бесплатный для клиента P2P по картам вплоть до не ограниченных сумм. Дело тёмное. Папередники, я так понимаю, компенсировали это с остальных платежей.